Policjanci wyjaśniają okoliczności śmierci 43-latki w Brzydowie Data publikacji 06.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci pod nadzorem prokuratora pracują na miejscu zabójstwa, do którego doszło w Brzydowie w powiecie ostródzkim. Nie żyje 43-letnia mieszkanka miejscowości, a jej 20-letnia córka z ranami kłutymi ciała przetransportowana została do szpitala. Ostródzcy kryminalni w toku prowadzonych czynności zatrzymali w tej sprawie 28-letniego mężczyznę. Trwa ustalanie wszystkich okoliczności tego zdarzenia.

Zatrzymany mężczyzna prowadzony przez policjanta

Do tragicznego zdarzenia doszło w piątek (06.03.2020) w Brzydowie (gm. Ostróda). Około godz. 7:30 do Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie wpłynęło zgłoszenie o ugodzeniu nożem dwóch osób. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci ostródzkiej patrolówki oraz kryminalni. Według wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia, do domu pokrzywdzonych wtargnął mężczyzna, który przy użycia niebezpiecznego narzędzia zaatakował 43-latkę oraz jej 20-letnią córkę. Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

Matka, mimo podjętej reanimacji, wskutek odniesionych ran zmarła. 20-latka z ranami kłutymi została przetransportowana helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala. Policjanci kryminalni po szybkim ustaleniu i analizie faktów w bezpośrednim pościgu zatrzymali w związku z tą sprawą 28-letniego mieszkańca gminy.

Ładowanie odtwarzacza...

Mężczyzna został przewieziony do komendy. Badanie na zawartość alkoholu w jego organizmie wykazało 2,5 promila. Zatrzymany trzeźwieje w policyjnym areszcie.

Na miejscu zdarzenia pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Trwa wyjaśnianie wszystkich okoliczności oraz przyczyn tej tragedii.

(ab)