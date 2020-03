Piękniejsza twarz naszej służby. 95 portretów małopolskich policjantek i pracownic na 95-lecie powstania policji kobiecej Data publikacji 06.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Z okazji 95. rocznicy powstania policji kobiecej, jak również z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet prezentujemy galerię zdjęć 95 policjantek i cywilnych przedstawicielek naszego garnizonu.

Kobiety w polskiej Policji są już od 95 lat. W 1925 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na wniosek Polskiego Komitetu Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi poleciło Komendzie Głównej PP zorganizowanie rekrutacji kandydatek do policji kobiecej, a następnie przeprowadzenie kursów szkoleniowych. 26 lutego 1925 roku zorganizowano pierwszy oddział policji kobiecej.

Obecnie coraz więcej kobiet zakłada policyjny mundur i ślubuje stać na straży prawa. Policjantka z radarem już nie dziwi kierowców, ale służba Pań to nie tylko drogówka, czy patrolowanie ulic. Kobiety obecne są we wszystkich pionach: w prewencji, służbie kryminalnej i dochodzeniowej oraz logistyce. Kierują także jednostkami, jak na przykład podinspektor Dorota Tokarz, która pełni obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach czy młodszy inspektor Urszula Martyniuk Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu.

Kobieca część polskiej Policji to nie tylko funkcjonariuszki w mundurach. To także kobiety na stanowiskach cywilnych zajmujące się np. logistyką. Dbają o właściwy obieg dokumentacji, wyposażenie jednostek oraz funkcjonariuszy, zajmują się sprawami administracyjnymi, finansowymi, kadrowymi czy inwestycyjnymi. Choć nie widujemy ich na zewnątrz, to bez ich pracy właściwe funkcjonowanie komend i komisariatów nie byłoby możliwe.

W garnizonie małopolskim zatrudnionych jest aktualnie 7764 funkcjonariuszy Policji, w tym 1250 kobiet (16 % małopolskich policjantów to kobiety) i 6514 mężczyzn oraz 1787 pracowników Policji, w tym 1243 kobiet (co stanowi 70 % stanowisk cywilnych) i 544 mężczyzn.

Z okazji nachodzącego Dnia Kobiet składamy naszym Koleżankom najcieplejsze życzenia dalszego rozwoju zawodowego i możliwości realizowania swoich pasji, także poza Policją.

(KWP w Krakowie)