Kobiety w Policji dawniej i dziś Data publikacji 08.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiaj widok kobiet w policyjnym mundurze nikogo nie dziwi i nie zaskakuje. Ścigają piratów drogowych i groźnych przestępców, patrolują ulice, uczestniczą w zabezpieczeniach imprez masowych, konwojują zatrzymanych, wspierają ofiary przemocy i pracują z młodzieżą. To tylko część zadań, z którymi podczas służby mają do czynienia policjantki. Obecnie, w strukturach największej formacji mundurowej w kraju jest ich około 15 tysięcy. W tym roku obchodzimy 95 rocznice powołania Policji Kobiecej.

Służba w policji wymaga wielu poświęceń i wyrzeczeń. To zawód, który trzeba kochać - tak przed świętem kobiet mówią policjantki garnizonu lubelskiego. Na Lubelszczyźnie służbę pełni 771 funkcjonariuszek, ponad 900 kobiet zatrudnionych jest na stanowiskach cywilnych. W całej polskiej policji jest blisko 15 tysięcy policjantek. Dzięki pasji, zaangażowaniu i profesjonalizmowi odnajdują się w codziennie służbie. Każdego dnia patrolują ulice, podejmują interwencje, ścigają piratów drogowych i groźnych przestępców. Pracują przy rozpracowywaniu i ustalaniu sprawców przestępstw kryminalnych i gospodarczych. Uczestniczą w zabezpieczeniach imprez masowych, konwojują zatrzymanych, wspierają ofiary przemocy oraz pracują z młodzieżą. Policjantki doskonale odnajdują się i realizują w każdej ze służb: kryminalnej, prewencyjnej oraz wspomagającej.

W tym roku obchodzimy 95 rocznicę powołania Policji Kobiecej. Komendant Główny Policji Państwowej w 1925 roku wydał rozkaz o jej utworzeniu. Na jej czele stanęła asp. Stanisława Filipina Paleolog Kierowała brygadą sanitarno-obyczajową. Kilka lat później, Pani Komendant ukończyła kurs oficerski w Szkole Oficerów Policji Państwowej w Warszawie. Była wówczas pierwszą i jedyną kobietą – oficerem Policji w Polsce.

Pojawienie się płci pięknej w policji było z jednej strony efektem rozszerzania obszarów aktywności kobiet, w tym aktywności zawodowej, a z drugiej strony było konieczne, gdyż policja musiała się zmieniać. Wstąpienie w szeregi kobieciej policji nie było łatwe, służba była uważana za misję, która wymagała wielu poświęceń i wyrzeczeń. Policjantką mogła zostać wyłącznie panna lub wdowa. Obowiązkiem było posiadanie nienagannej opinii oraz odpowiedniego wzrostu rzędu minimum 164 cm. Wymagania wiekowe również były istotne, do służby przyjmowano bowiem kandydatki w przedziale wiekowym 25 – 45 lat. Przyszła policjantka musiała być absolwentką co najmniej szkoły średniej. Wstępując w szeregi policji, kobieta zobowiązywała się do zrezygnowania z zamążpójścia w ciągu najbliższych 10 lat rozwijać.

W obecnych czasach zatrudnienie w naszej służbie kobiet ciągle wzrasta. Na pytanie skąd pomysł na pracę w Policji zdecydowana większość odpowiada, że to spełnienie ich marzeń. Kiedy koleżanki w dzieciństwie chciały być modelkami lub aktorkami „nasze dziewczyny” pragnęły pomagać innym. Teraz realizują swoje marzenia i wiedzą, że służba jest bardzo ciekawa i przynosi ogrom satysfakcji. To ważne, kiedy ma się poczucie, że można komuś pomóc, kiedy słyszy się od drugiej osoby - dziękuję. Z jednej strony satysfakcja z drugiej ogromne zaangażowanie. Policjantką jest się całą dobę, to zawód, który wymaga wielu wyrzeczeń i dyspozycyjności.

W garnizonie policji lubelskiej służbę pełni 771 policjantek. Zajmują stanowiska wykonawcze i kierownicze. Nadzorują prace komend i komisariatów, są naczelnikami wydziałów, kierownikami sekcji i zespołów. 128 Pań to oficerowie, w korpusie aspirantów mamy 246 policjantek, wśród podoficerów 299, a w korpusie szeregowych 98. Najwięcej policjantek jest w służbie prewencyjnej 428, w kryminalnej 286, 53 to policjantki służby wspomagającej. .

Kobiety w naszej formacji to nie tylko funkcjonariuszki. Ponad 900 Pań zatrudnionych jest na etatach cywilnych, w tym 557 kobiet zatrudnionych jest w korpusie służby cywilnej. Najliczniejsza grupa pracuje w służbie wspomagającej. Zatrudnione są m.in. w finansach, kadrach, inwestycjach i zaopatrzeniu. Służą radą i pomocą, bez nich oraz ich pracy funkcjonowanie jednostek policji byłoby bardzo utrudnione. Zajmują się głównie logistyką i wspomaganiem pracy wszystkich policjantów. Ich praca, ogromne zaangażowanie, właściwe predyspozycje oraz umiejętności są bardzo ważne dla sprawnego funkcjonowania naszej formacji.

Wszystkim Paniom składamy najserdeczniejsze życzenia.

R.L.R