Policjanci zabezpieczyli tytoń bez akcyzy Data publikacji 09.03.2020 Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi wspólnie z policjantami z kutnowskiej jednostki zabezpieczyli ponad 290 kg tytoniu bez polskich znaków akcyzy. Właściciel odpowie teraz za przestępstwo skarbowe. Uszczuplenie Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego oszacowano wstępnie na ponad 307 867 zł. Za taki czyn grozi kara do 3 lat więzienia oraz wysoka grzywna.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi uzyskali informację dotyczącą posiadania znacznej ilości wyrobów tytoniowych bez akcyzy na jednej z posesji w gminie Bedlno. Aby sprawdzić tę informację 6 marca 2020 roku pojechali pod wskazany adres. Okazało się, że był to przysłowiowy strzał w dziesiątkę. Podczas przeszukania mundurowi znaleźli w jednym z garaży 16 worków krajanki tytoniowej. 21-letni mieszkaniec powiatu kutnowskiego znajdujący się na posesji przyznał, że znaleziony tytoń należy do niego. Łącznie zabezpieczono ponad 290 kg tytoniu bez polskich znaków akcyzy. Wartość uszczuplenia Skarbu Państwa oszacowano na ponad 307 867 złotych.

Zatrzymany 21-latek jeszcze tego samego dnia usłyszał zarzut. Za taki czyn grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna.

(KWP w Łodzi / mw)