Narkotyki za blisko pół miliona złotych przejęte przez grodziskich policjantów Data publikacji 09.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Grodziscy policjanci przechwycili blisko 8 kilogramów amfetaminy, 1 kilogram marihuany i ponad 170 tabletek o działaniu psychotropowym. To efekt nieustannej walki z przestępczością narkotykową. Wartość czarnorynkowa zabezpieczonych narkotyków szacuje się na blisko pół miliona złotych. Funkcjonariusze zatrzymali łącznie 6 osób. Wobec dwóch liderów grupy Sąd Rejonowy w Grodzisku Wielkopolskim zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu. Za posiadanie znacznych ilości narkotyków grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

4 marca br. w godzinach przedpołudniowych grodziscy policjanci z Ogniwa Ruchu Drogowego zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę samochodu osobowego, który przekroczył dozwoloną prędkość. W wyniku prewencyjnych sprawdzeń w systemach policyjnych okazało się, że kierowca jest poszukiwany do odbycia kary za przestępstwa narkotykowe. Policjanci wylegitymowali pozostałych pasażerów. Zaraz potem przystąpili do szczegółowego sprawdzenia zawartości bagaży. Do działań włączył się przewodnik psa służbowego wraz z psem policyjnym tresowanym do wykrywania zapachów narkotyków. W trakcie przeszukania pojazdu i znajdujących się w nim bagaży policjanci ujawnili sporą ilość suszu roślinnego, różnego rodzaju tabletek oraz białego proszku. Wstępne badania tylko utwierdziły funkcjonariuszy, że zabezpieczone substancje to narkotyki - amfetamina i marihuana.

Policjanci zgodnie z dalszą procedurą ustalili miejsce pobytu osób, które posiadały przy sobie narkotyki. Wzmożona praca grodziskich funkcjonariuszy sprawiła, że na terenie jednej z posesji w gminie Grodzisk Wielkopolski zabezpieczono blisko 8 kilogramów amfetaminy, 1 kilogram marihuany i ponad 170 tabletek o działaniu psychotropowym. Wartość czarnorynkową zabezpieczonych narkotyków szacuje się na blisko 500 tys. złotych.

W sprawie zatrzymano łącznie 6 osób mających związek z tym procederem - pięciu mężczyzn i jedną kobietę. Wszyscy usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków. Sąd Rejonowy w Grodzisku Wielkopolskim wobec dwóch mężczyzn w wieku 33 i 24 lata zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu. Wobec pozostałych orzeczono dozór policyjny. Zgodnie z Ustawą o Przeciwdziałaniu Narkomanii za to przestępstwo grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Poznaniu/js)