Mercedes skradziony w Niemczech odzyskany przez policjantów Data publikacji 09.03.2020

W miniony piątek, 6 marca br., policjanci żarskiego ruchu drogowego na jednym z parkingów przy stacji paliw w powiecie Żarskim ujawnili skradziony na terenie Niemiec samochód marki Mercedes typu chłodnia. W rejonie pojazdu funkcjonariusze zauważyli podejrzanie zachowującego się mężczyznę. Podczas czynności ustalili, że to on przyjechał kradzionym pojazdem. 30-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Pojazd został zabezpieczony i już niebawem powróci do właściciela. Po zgromadzeniu materiałów w tej sprawie, a więc dokonaniu ustaleń, przesłuchań, oględzin oraz innych czynności procesowych, zatrzymany usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Za tego typu przestępstwo może grozić nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gorzowie/ mw)