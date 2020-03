Policjant pomógł starszej kobiecie, mimo że znajdowała się ona na drugim krańcu Polski Data publikacji 09.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Gdy dowiedział się, że starsza kobieta znajduje się w niebezpieczeństwie, nie zastanawiał się nawet chwili. Zaczął działać, aby jej pomóc, mimo tego, że był wówczas poza służbą i znajdował się na drugim krańcu Polski, kilkaset kilometrów od poszkodowanej. Mowa o funkcjonariuszu z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, który w czasie wolnym wykazał się profesjonalizmem, zaangażowaniem i skutecznością działania. Pomógł kobiecie, która doznała obrażeń ciała i przez przypadek zadzwoniła do niego, zamiast do wnuka. Za swoją wzorową postawę dolnośląski policjant został osobiście wyróżniony przez Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Sytuacja dość niecodzienna, gdy na nasz telefon przypadkowo dzwoni osoba potrzebująca pomocy i to osoba znajdująca się na drugim krańcu Polski, która dodzwoniła się do nas przez pomyłkę, próbując skontaktować się z wnukiem. Jednak nie jest to historia wymyślona, ponieważ właśnie tego doświadczył funkcjonariusz z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, który na szczęście wiedział co robić.

Początkowo mocno się zdziwił, gdy na jego pocztę głosową nagrała się starsza kobieta, która przewróciła się i w wyniku upadku doznała obrażeń ciała. Policjant, który miał wówczas wolne od służby, nie pozostał jednak obojętny na informację, jaką przypadkowo otrzymał na swój telefon. Natychmiast zaczął działać, aby pomóc znajdującej się w niebezpieczeństwie seniorce.

Po odsłuchaniu wiadomości, od razu oddzwonił na numer, z którego kontaktowała się poszkodowana i zebrał wszelkie istotne informacje dotyczące zaistniałej sytuacji. Możliwości działania miał mocno ograniczone, ponieważ kobieta znajdowała się w województwie zachodniopomorskim, kilkaset kilometrów od niego. W tym wypadku niezwłocznie skontaktował się z dyżurnym komendy właściwej miejscowo dla miejsca, gdzie przebywała poszkodowana i przekazał mu komplet danych, dzięki czemu odpowiednie służby ratownicze mogły dotrzeć do potrzebującej pomocy i zająć się nią.

Dzięki szybkiej i skutecznej reakcji dolnośląskiego policjanta, pomoc dla kobiety przyszła na czas i niebezpieczeństwo dla jej życia i zdrowia zostało zażegnane. Zaangażowanie funkcjonariusza nie uszło uwadze jego przełożonych, a za swoją wzorową postawę został nawet osobiście wyróżniony przez Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudę, który własnoręcznie wręczył mu drobny upominek w podziękowaniu za zachowanie godne naśladowania.

