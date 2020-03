Ślubowanie nowych policjantów z Warmii i Mazur Data publikacji 09.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Po raz pierwszy stanęli w mundurach przed kierownictwem warmińsko-mazurskiej Policji, przed przedstawicielami władz rządowych i samorządowych i w obecności swoich bliskich oraz znamienitych gości. Następnie uroczyście wypowiedzieli słowa ślubowania. Teraz przed nimi kilkumiesięczne szkolenie, po którym będą mogli rozpocząć wymagającą służbę na rzecz obywateli naszego kraju. Nowi funkcjonariusze wstąpili w szeregi policji Warmii i Mazur.

To pierwsza dla każdego policjanta tak stresująca sytuacja w służbie. Z pewnością jedna z najprzyjemniejszych i najważniejszych. To chwila, z którą nowi policjanci stają się członkami ważnej formacji. W poniedziałek (09.03.2020) w Olsztynie podczas uroczystego spotkania słowa roty ślubowania wypowiedziało osiemnastu nowych funkcjonariuszy, którzy po ukończeniu szkolenia podstawowego rozpoczną służbę w jednostkach organizacyjnych warmińsko-mazurskiej policji.

W tym gronie jest 6 kobiet, które swoją służbę rozpoczynają w roku, w którym przypada rocznica 95-lecia rozpoczęcia służby przez kobiety w Policji Państwowej. W 1925 roku pierwsze 30 kobiet zasiliło szeregi ówczesnej policji. Wzięły wówczas na siebie trud zbudowania fundamentów dla stabilnej przyszłości kobiet w policji. Dziś wiemy, że ten wysiłek przyniósł wspaniałe efekty. Dziś Policję współtworzą tysiące policjantek i pracownic cywilnych - świetnych fachowców w swych dziedzinach i godnych zaufania partnerek w służbie i pracy.

Nowo przyjęci policjanci, aby móc uczestniczyć w tak doniosłym wydarzeniu, musieli pozytywnie przejść wszystkie etapy rekrutacji. Osoby, które chcą wstąpić w szeregi policji, oprócz zdania testu z wiedzy ogólnej muszą wykazać się sprawnością fizyczną oraz doskonałym zdrowiem.

Po ślubowaniu rozpoczną półroczny kurs podstawowy. Podczas szkolenia zostaną przygotowani do wykonywania odpowiedzialnej i trudnej pracy. Funkcjonariusze, pod okiem wykwalifikowanej i doświadczonej kadry dydaktycznej, wzbogacą swoją wiedzę na temat broni palnej, środków przymusu bezpośredniego, nauczą się wszelkich procedur wynikających z obowiązujących przepisów. Po zakończeniu kursu powrócą do swoich macierzystych jednostek (komend miejskich w Elblągu i Olsztynie, Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie oraz komend powiatowych w Bartoszycach, Ełku, Nidzicy, Mrągowie, Ostródzie, Iławie, Lidzbarku Warmińskim i Szczytnie), w których będą zdobywać doświadczenie.

Wszystkie osoby zainteresowane wstąpienie w szeregi policji zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej oraz kontaktu z funkcjonariuszami Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Ponadto informujemy, że w każdą trzecią sobotę miesiąca 2020 roku od godz. 10:00 do 14:00 odbywają się spotkania pod hasłem „Dzień kandydata”. Osoby zainteresowane służbą w Policji mogą dowiedzieć się, jak wygląda rekrutacja, skorzystać z rad policyjnych instruktorów i spróbować swoich sił na torze sprawnościowym. Spotkania odbywają się w auli sportowej przy ul. Pstrowskiego 3 w Olsztynie. Z uwagi na duże zainteresowanie, prosimy aby kandydaci, którzy będą chcieli spróbować swoich sił na torze sprawności fizycznej, na miejscu byli już około godz. 9:45. Więcej na temat „Dnia kandydata” i tego jak się do niego przygotować można przeczytać na naszej stronie.

Więcej na temat działań podejmowanych przez warmińsko-mazurskich policjantów można dowiedzieć się śledząc nasze profile na portalach społecznościowych: Facebook i Twitter.

(tm)