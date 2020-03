Policjanci zatrzymali kobietę zamieszaną w oszustwa Data publikacji 09.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Białostoccy policjanci wspierani przez swoich kolegów z Komisariat Kolejowego Policji w Warszawie zatrzymali 22-latkę podejrzaną o oszustwa na tak zwanego wnuczka. Kobieta wpadła w ręce mundurowych na dworcu w Warszawie. Policjanci znaleźli przy niej pieniądze ofiar. 22-latka usłyszała już zarzuty i trafiła do aresztu.

Kryminalni z Komendy Miejskiej i Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku wspierani przez swoich kolegów z Komisariatu Kolejowego Policji w Warszawie doprowadzili do zatrzymania 22-latki. Kobieta podejrzana była o udział w procederze oszustwa na tak zwanego wnuczka. 22-latka zatrzymana została na dworcu wschodnim w Warszawie, w chwili gdy wysiadała z pociągu.

Kryminalni rozpracowujący oszustwa, w których brała udział 22-latka ustalili, że doszło do nich czterokrotnie: trzykrotnie na terenie Białegostoku i raz w Łomży, w minionym i bieżącym miesiącu. W każdym z tych oszustw do pokrzywdzonych dzwoniła osoba podająca się za członka rodziny. Z przekazywaej informacji wynikało, że rozmówca spowodował wypadek i potrzebne są pieniądze. Zapłata miała zapewnić uwolnienie się od odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwo drogowe. W dalszej części rozmowy słowa oszusta uwiarygadniał kolejny przestępca podający się za policjanta. We wszystkich tych przypadkach po pieniądze zgłaszała się młoda kobieta. Seniorzy przekazali oszustce blisko 350 tysięcy złotych. Pieniądze przekazywane były w kopertach.

Policjanci ustalili, że 22-latka tuż po ostatnim odebraniu pieniędzy wsiadła do pociągu relacji Białystok-Warszawa. Białostoccy funkcjonariusze natychmiast powiadomili o tym swoich kolegów z Komisariatu Kolejowego Policji w Warszawie. Dzięki zaangażowaniu i natychmiastowej reakcji ostatecznie zatrzymali oni 22-latkę na jednym z peronów dworca wschodniego. Mundurowi znaleźli przy niej blisko 20 tysięcy złotych pochodzących z ostatniego przestępstwa.

22-latka usłyszała już zarzuty. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

(KWP w Białymstoku / mw)