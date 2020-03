Kolejna edycja akcji "50+ na drodze" za nami Data publikacji 09.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci wydziału prewencji bydgoskiej komendy zorganizowali dwudniowe szkolenie dla seniorów pn. "50+ na drodze". Celem nadrzędnym szkolenia jest zapoznanie osób, które uzyskały pierwsze uprawnienia do kierowania wiele lat temu, ze zmianami w przepisach Ustawy Prawo o ruchu drogowym, ale nie tylko.

Komenda Miejska Policji realizuje tę akcję przy współpracy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, stowarzyszenia Oponeo Motorsport oraz firmy Auxilium Ratownictwo Medyczne z Koronowa. Akcja dotyczy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i prowadzona jest cyklicznie, dwa razy do roku. Celem nadrzędnym szkolenia jest zapoznanie osób, które uzyskały pierwsze uprawnienia do kierowania wiele lat temu, ze zmianami w przepisach Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Niemalże co roku przecież pojawiają się zmiany w tym akcie prawnym i przepisy dostosowujące go do prawa unijnego, a osoby w wieku senioralnym nie zawsze są na bieżąco z tego typu zmianami.

Pierwszy dzień szkoleniowy to prelekcja policjantów nt. przepisów prawa o ruchu drogowym. Funkcjonariusze przedstawili nowości w kodeksie drogowym, a także rozwiewali prawne wątpliwości związane z sytuacjami na drodze. Drugi dzień szkolenia minął pod hasłem "praktyka". Seniorzy wsiedli za kółko samochodu WORD-u z Marcinem Gagackim, kierowcą rajdowo-wyścigowym reprezentującym Oponeo Motorsport. Udzielał on cennych wskazówek dotyczących właściwej pracy rąk na kierownicy oraz wskazywał na odpowiednie używanie pedałów gazu, sprzęgła i hamulca. To bardzo cenne uwagi, które miały uświadomić, jakie błędy są popełniane podczas codziennego kierowania pojazdem. Między innymi kurs miał na celu także wskazać i eliminować rutynę za kierownicą auta.

Przedstawiciel Ratownictwa Medycznego Auxilium Damian Dębecki mówił o ratowaniu ludzkiego życia podczas wypadków drogowych. Uczestnicy mieli sposobność przećwiczyć elementy pierwszej pomocy na specjalnie przygotowanym sprzęcie. Pojawiało się bardzo dużo pytań, na które wyczerpujących odpowiedzi udzielał prowadzący zajęcia.

Nie lada atrakcją była możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i możliwości na próbnym egzaminie teoretycznym na "kategorię B" prawa jazdy. Przeprowadził go Pan Krzysztof Paśnicki, który na co dzień jest egzaminatorem bydgoskiego WORD-u. Oczywiście brak wyniku pozytywnego nie skutkował zatrzymaniem prawa jazdy, ale pozwolił na refleksję jak zmieniło się uzyskiwanie uprawnień i o co należy powiększyć jeszcze zasób swojej wiedzy w zakresie przepisów ruchu drogowego.

Po zakończonym kursie zadowoleni i wyszkoleni uczestnicy rozjechali się swoimi pojazdami do domów.

(KWP w Bydgoszczy / mw)