Śląska grupa Speed nie zwalnia tempa Data publikacji 09.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Przekraczanie dopuszczalnej prędkości to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych na polskich drogach. W ręce policjantów wchodzących w skład śląskiej grupy SPEED regularnie wpadają drogowi piraci. Na pobłażliwość ze strony stróżów prawa nie mogą liczyć. Stawką nie są jednak nawet najsurowsze grzywny i punkty karne lecz ludzkie życie i zdrowie.

Policjanci wchodzący w skład policyjnej specgrupy zwalczającej drogowe piractwo nie zwalniają tempa. Na drogach wciąż dochodzi do niebezpiecznych wykroczeń; jednym z najgroźniejszych zachowań za kierownicą niezmiennie jest przekraczanie dopuszczalnej prędkości. Im większa prędkość pojazdu, tym mniejsze szanse mają uczestnicy ruchu drogowego biorący udział w zdarzeniach drogowych. Dlatego stróże prawa szczególnie przyglądają się kierowcom, którzy ignorują ograniczenia prędkości. Blisko 240 km/h pędził bmw śląskim odcinkiem autostrady A1 34-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego. Zatrzymali go mundurowi z Komisariatu Autostradowego w Katowicach, którzy ukarali kierowcę 400-złotowym mandatem karnym i 10 punktami karnymi.

Policjanci z częstochowskiej drogówki patrolujący okolicę Alei Wojska Polskiego zauważyli osobowe audi, którego kierujący na odcinku, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km/h blisko dwukrotnie przekroczył ten limit. Za kierownicą zatrzymanego do kontroli pojazdu siedział 43-letni obywatel Ukrainy. Stróże prawa ukarali go mandatem karnym w wysokości 500 złotych oraz zatrzymali mu prawo jazdy.

Policjanci nie będą pobłażliwi wobec rażących naruszeń przepisów i będą surowo karali kierowców, których nieprzemyślane zachowania na drodze mogą doprowadzić do ludzkiej tragedii.

(KWP w Katowicach/js)