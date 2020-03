Pomoc nadeszła w porę Data publikacji 09.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Niewiele brakowało, żeby 28-letni mieszkaniec powiatu puławskiego stracił życie. Mężczyzna przedawkował leki i popił je alkoholem. Szybka i sprawna akcja wszystkich służb ratowniczych, w tym policjantów spowodowała, że mężczyźnie udzielono pomocy lekarskiej oraz przetransportowano go do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Wczoraj, 08.03.br., wieczorem, dyżurny puławskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że młody mężczyzna przedawkował leki, popił je alkoholem i rodzina nie może nawiązać z nim kontaktu. Policjanci z puławskiej patrolówki dojechali na miejsce równocześnie z zespołem ratownictwa medycznego i strażą pożarną.

Okazało się, że mężczyzna, który przedawkował leki, zamknął się w mieszkaniu i nie chciał wpuścić nikogo z rodziny. Biorąc pod uwagę ilość tabletek, które połknął oraz działanie alkoholu, ratownicy byli zgodni – mężczyzna znajdował się w stanie zagrażającym życiu. Policjanci podjęli rozmowę z 28-latkiem, obserwując go jednocześnie przez okno. Pod kilku minutach udało się go namówić do uchylenia okna. Policjanci natychmiast to wykorzystali dostając się do wnętrza mieszkania. 28-latek był agresywny i bardzo pobudzony. Udzielono mu pierwszej pomocy, a następnie przetransportowano do szpitala w Lublinie. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

(KWP w Lublinie / mw)