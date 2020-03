Nielegalnie handlował lekami na malarię – przestępczy proceder przerwali policjanci Data publikacji 10.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci żagańskiej jednostki zajmujący się przestępczością gospodarczą zabezpieczyli blisko 100 opakowań wyrobów farmaceutycznych, które nielegalnie były sprzedawane przez Internet od 2014 roku. W sprawie zatrzymano 37-letniego mężczyznę, który usłyszał zarzuty.

W poniedziałek (9 marca) żagańscy policjanci Zespołu do walki z Przestępczością Gospodarczą podjęli działania w sprawie wprowadzania do obrotu leków bez wymaganego zezwolenia. W wyniku pracy operacyjnej funkcjonariusze ustalili, że nielegalnym procederem trudnił się mieszkaniec gminy Żagań. Policjanci dokładnie zaplanowali i przeprowadzili całą akcję. Podczas przeszukania zajmowanych przez mężczyznę pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych ujawnili blisko 100 opakowań wyrobów farmaceutycznych, które były sprzedawane przez Internet na różnych portalach internetowych. Były to tabletki na malarię. W sprawie zatrzymano 37-latka, który nielegalnym procederem zajmował się od 2014 roku. Podejrzany usłyszał zarzut wprowadzania do obrotu za pośrednictwem portali internetowych produktu leczniczego w postaci tabletek. Naruszył tym przepisy z ustawy o prawie farmaceutycznym. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego czynu.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)