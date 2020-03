Skuteczny pościg kryminalnych z Nysy Data publikacji 10.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Nysy prowadzili pościg za kierowcą, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Po spowodowaniu kolizji mężczyzna próbował uciekać pieszo. Funkcjonariusze zatrzymali 26-letniego kierowcę. Okazało się, że samochód był kradziony, a w jego wnętrzu funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 20 gramów amfetaminy. Mieszkaniec gminy Głuchołazy odpowie teraz przed sądem.

Kryminalni z Nysy zauważyli kierującego mazdą, który w miejscowości Jarnołtówek na ich widok gwałtownie przyśpieszył. Zachowanie kierowcy wzbudziło podejrzenia policjantów i natychmiast ruszyli za pojazdem. Kierowca jednak zlekceważył sygnały policjantów do zatrzymania i kontynuował jazdę.

Ucieczka mężczyzny doprowadziła go do utraty panowania nad mazdą i auto uderzyło w skarpę. Kierowca kontynuował ucieczkę pieszo. Mężczyzna, chcąc ukryć się przed funkcjonariuszem, wtargnął nawet do cudzego mieszkania, gdzie po chwili został zatrzymany.

Kiedy policjanci sprawdzili pojazd w policyjnych systemach okazało się, że został skradziony pod koniec ubiegłego roku, na terenie województwa dolnośląskiego. Dodatkowo okazało się, że zatrzymany 26-latek, ma orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a w zabezpieczonym samochodzie funkcjonariusze ujawnili ponad 20 gramów amfetaminy.

Mieszkaniec gminy Głuchołazy usłyszał już 6 zarzutów, za które teraz odpowie przed sądem.

(KWP w Opolu / kp)