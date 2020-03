Podejrzany o zabójstwo i jego pomocnik aresztowani Data publikacji 10.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego zgorzeleckiej komendy wspólnie z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali 34-letniego mieszkańca powiatu zgorzeleckiego podejrzanego o zabójstwo jednego z mieszkańców gminy oraz jego 21-letniego kolegę, który pomagał mu ukryć ślady przestępstwa. Obaj mężczyźni zostali aresztowani. Teraz za popełnioną zbrodnię 34-latkowi grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności, a jego pomocnikowi do 5 lat pozbawienia wolności.

Na początku marca br. dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu został powiadomiony o ujawnieniu częściowo spalonych zwłok na terenie kompleksu leśnego w gminie. Policjanci z tamtejszej komendy niezwłocznie podjęli działania mające na celu ustalenie przebiegu zdarzenia i zatrzymania osób mających z nim związek.

Do działań wykrywczych prowadzonych przez policjantów z Wydziału Kryminalnego włączyli się również funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Intensywne czynności zarówno operacyjne jak i procesowe doprowadziły do wytypowania i zatrzymania dwóch mieszkańców powiatu zgorzeleckiego podejrzewanych o udział w zbrodni. Jeden z nich 34-latek usłyszał zarzut zabójstwa oraz nielegalnego posiadania broni palnej wraz z amunicją, a także posiadania treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Drugi z zatrzymanych 21-latek usłyszał zarzut pomocy sprawcy zabójstwa w uniknięciu odpowiedzialności za popełnione przestępstwo, między innymi poprzez zacieranie śladów, a także znieważenie zwłok.

Sąd zastosował wobec obu mężczyzn środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za popełnioną zbrodnię 34-latkowi grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności, a jego pomocnikowi do 5 lat więzienia.

(KWP we Wrocławiu / kp)