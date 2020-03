Sierż. Ewa Bulanda z KPP w Limanowej najlepszą zawodniczką Pucharu Polski Wojska Polskiego i Służb Mundurowych w Kickboxingu. Data publikacji 10.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom W miniony weekend (6-8 marca br.) w Krynicy Zdrój odbył się Pierwszy Puchar Polski Wojska Polskiego i Służb Mundurowych w Kickboxingu. W zawodach wśród prawie 200 zawodników uczestniczyła również sierżant Ewa Bulanda z Komendy Powiatowej Policji w Limanowej.

Policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, która podczas zawodów startowała z ramienia reprezentacji polskiej Policji zdobyła aż 3 złote medale w swojej kategorii wagowej, a 4 złoto dołożyła w kategorii wyższej. Tym samym została uznana przez sędziów Najlepsza Zawodniczką całego Pucharu. To kolejny udany występ policjantki z limanowskiej Komendy. Przypominamy, że w zeszłorocznych Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w Chotowej sierżant Ewa Bulanda zdobyła 3 złote medale.

To wielka duma dla limanowskiej komendy, że sierżant Bulanda kolejny raz została powołana do Reprezentacji Polskiej Policji, która między innymi dzięki jej medalom została uznana Najlepsza Drużyną turnieju wśród 48 mundurowych zespołów.



Ewie serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

(KWP w Krakowie/js)