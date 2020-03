Areszt tymczasowy dla sprawcy śmiertelnego potrącenia w Brzeźnie Data publikacji 10.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ustalili i zatrzymali sprawcę śmiertelnego potrącenia 46-letniej kobiety. Do zdarzenia tego doszło w styczniu w miejscowości Brzeźno na przejściu dla pieszych. Kierujący nie zatrzymał się i nie udzielił pokrzywdzonej pomocy. Uciekł za granicę ukrywając wcześniej pojazd i tablice rejestracyjne. Sprawcą okazał się 60-letni obywatel Ukrainy. Wczoraj Sąd Rejonowy w Chełmie zastosował wobec niego tymczasowy areszt. Zarzuty w tej sprawie usłyszał również jego 60-letni znajomy, który pomagał mu w zacieraniu śladów przestępstwa.

Do śmiertelnego potrącenia 46-letniej mieszkanki gminy Dorohusk doszło 17 stycznia b.r. na przejściu dla pieszych w miejscowości Brzeźno. Kierowca, który potrącił kobietę nie zatrzymał się i nie udzielił jej pomocy. W tej sprawie zostało wszczęte śledztwo, którego celem było ustalenie i zatrzymanie sprawcy tego tragicznego w skutkach zdarzenia.



W sobotę policjanci z komisariatu w Dorohusku zatrzymali na przejściu granicznym w Zosinie 60-letniego obywatela Ukrainy. Z ustaleń śledczych wynika, że to on kierował samochodem marki VW Passat w chwili zdarzenia. Następnie oddalił się nie udzielając pieszej pomocy. Kilkanaście kilometrów dalej ukrył auto i tablice rejestracyjne, które policjanci znaleźli i zabezpieczyli, po czym opuścił terytorium RP.



Zarzuty w tej sprawie usłyszał również jego 60-letni rodak, który pomagał mu w zacieraniu śladów przestępstwa i nie udzielił pokrzywdzonej pomocy. Mężczyzna zatrzymany został w ubiegłym tygodniu na przejściu granicznym w Zosinie. Prokuratura zastosowała wobec niego środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego.



Sprawca wypadku został wczoraj doprowadzony do prokuratury, gdzie przedstawiono mu zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, ucieczkę z miejsca zdarzenia i nieudzielenia pomocy pokrzywdzonej. Jeszcze tego samego dnia Sąd Rejonowy w Chełmie orzekł wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.



E.C.