Podrobione wyroby jubilerskie na stoiskach handlowych w kilku miastach na terenie kraju

Wrocławscy funkcjonariusze, zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości gospodarczej, zabezpieczyli kilkaset sztuk wyrobów jubilerskich. Towar ten był wprowadzany do obrotu z podrobionymi znakami towarowymi w kilku miastach na terenie naszego kraju. Łączna kwota strat, oszacowana przez przedstawicieli firm podrobionej biżuterii to ponad 600 tysięcy złotych.

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu od pewnego czasu zajmowali się sprawą wprowadzania do obrotu produktów z podrobionymi znakami towarowymi. Policyjne działania związane z podrabianymi wyrobami jubilerskimi, były zakrojone na dużą skalę. Dlatego w jednym czasie policjanci prowadzili czynności w centrach handlowych na terenie Wrocławia, Poznania oraz Kłodzka. Podejrzenia funkcjonariuszy były słuszne co do autentyczności oferowanego asortymentu: kolczyki, łańcuszki i bransoletki były podrobione. Łącznie policjanci ujawnili i zabezpieczyli kilkaset sztuk wyrobów jubilerskich powszechnie znanych światowych marek.

Według ustaleń funkcjonariuszy, jedyny magazyn znajdował się na terenie Wrocławia i to właśnie stąd towar był rozsyłany do stoisk w innych miastach. Przedstawiciele firm, których produkty zostały podrobione, oszacowali straty na łączną kwotę przekraczającą 600 tysięcy złotych.

Zgodnie z aktualnymi przepisami, osobom, które oznaczają towary podrobionym znakiem towarowym w celu wprowadzenia ich do obrotu lub dokonują obrotu artykułami oznaczonymi takimi znakami, podlegają karze pozbawienia wolności nawet do 2 lat. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełnionego przestępstwa stałe źródło dochodu, kara ta może sięgnąć nawet 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / kp)