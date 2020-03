Zatrzymany sprawca naruszenia bezpieczeństwa imprezy masowej Data publikacji 10.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dziś, w godzinach porannych krakowscy policjanci zatrzymali 27-letniego mężczyznę podejrzanego o to, ze podczas ostatniego meczu derbowego w Krakowie rzucił szklaną butelką w grupę piłkarzy.

Po meczu derbowym, jaki miał miejsce 3 marca br. na stadionie Cracovii pojawiły się doniesienia medialne dotyczące butelki rzuconej w kierunku piłkarzy Wisły.

Policjanci wszczęli w tej sprawie postępowanie, zabezpieczyli monitoring i potencjalne dowody (m.in. butelkę znalezioną na murawie stadionu). Śledczy przesłuchali świadków, w tym piłkarzy, a m.in. tego, który został uderzony butelką w rękę.

W wyniku wspólnych działań operacyjnych policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Pseudokibiców KWP w Krakowie oraz z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Życiu KMP w Krakowie wytypowali potencjalnego sprawcę.

Dzisiaj, po godz. 6.00 przyjechali do jednego z mieszkań na Podgórzu, gdzie miał znajdować się 27-letni mężczyzna podejrzany o ten chuligański wybryk.

Śledczy przeszukali mieszkanie oraz pojazd należący do 27-latka. Następnie młody mężczyzna został przewieziony do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie gdzie przedstawiono mu zarzut naruszenia art. 60 ust. 2 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Grozić mu może za to kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienie wolności do dwóch lat. Podejrzany przyznał się do rzucenia butelką w kierunku piłkarzy. Swoje zachowanie tłumaczył przypływem emocji. Wyraził skruchę i oświadczył, że nie chciał nikomu zrobić krzywdy. Butelkę alkoholu ukrytą w spodniach wniósł na stadion.

Podejrzany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza. Prokurator zastosował wobec niego środki zapobiegawcze w postaci: dozoru policyjnego, zakazu opuszczenia miejsca pobytu oraz zakazu wstępu na imprezy masowe.

(KWP w Krakowie)