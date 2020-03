Policjanci z Kłomnic rozbili gang okradający sklepy w całej Polsce Data publikacji 11.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Kłomnic od 2018 roku prowadzili działania dotyczące kradzieży sklepowej, do której doszło w Rudnikach. Podczas tej realizacji wpadli na trop grupy przestępczej, która na terenie 9 województw dopuszczała się kradzieży w sieci sklepów ogólnospożywczych. Śledczy zatrzymali w sumie 8 osób, którym przedstawili łącznie 95 zarzutów.

13 grudnia 2018 roku w jednym ze sklepów w Rudnikach doszło do kradzieży artykułów spożywczych o wartości ponad 500 zł. Jak ustalili policjanci z Kłomnic, kradzieży tej dopuściło się dwóch mężczyzn i jedna kobieta. Po nitce do kłębka, w toku dalszych czynności śledczy ustalili, że osoby rozpoznane na nagraniu z monitoringu sklepu należą do opolskiej grupy przestępczej, która z kradzieży sklepowych uczyniła sobie stałe źródło dochodów. Od sierpnia 2018 roku do stycznia 2019 roku przestępcy dokonali 42 kradzieży produktów o wartości blisko 30 tys. zł na terenie 9 województw: śląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Schemat działania zawsze był taki sam – jedna osoba czekała w zaparkowanym przed sklepem samochodzie, natomiast pozostałe wchodziły do środka. Ustalenia stróżów prawa pozwoliły na zatrzymanie w sumie 8 osób, którym przedstawiono łącznie 95 zarzutów. Wobec sprawców prokurator zastosował poręczenie majątkowe w wysokości 6 tys. zł, a dodatkowo 3 z nich zostało objętych policyjnym dozorem. Zatrzymanym grozi kara do 5 lat więzienia.

Na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie — insp. Dariusza Atłasika wpłynęły podziękowania od zarządu sieci okradanych marketów.

(KWP w Katowicach / kp)