Jesteśmy po to, by pomagać - tego dowiedli brzescy dzielnicowi Data publikacji 11.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu uratowali 63-latka. Mężczyzna chciał się targnąć na swoje życie. Policjanci w ostatniej chwili ściągnęli z jego szyi sznurek. Dzięki ich natychmiastowej reakcji, nic mu się nie stało.

Dzielnicowi w codziennej służbie otrzymują różne zadania do realizacji. Interweniują w rodzinach gdzie jest przemoc i pomagają rozwiązywać sąsiedzkie problemy. Kiedy trzeba ratują ludzkie zdrowie i życie. Tak też było kilka dni temu na jednym z osiedli w mieście. Około godziny 14:15 oficer dyżurny brzeskiej komendy otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że mężczyzna chce się targnąć na swoje życie.

Pod wskazany adres natychmiast pojechali dzielnicowi. Tam, w pomieszczeniu gospodarczym zastali mężczyznę z pętlą na szyi. Sznur był przymocowany do belki na suficie, a mężczyzna stał na krześle i odgrażał, że z niego zeskoczy. Policjanci zaczęli z nim rozmawiać. Uspakajali go i namawiać do ściągnięcia sznura z szyi. 63-latek cały czas był zdenerwowany i roztrzęsiony. Tłumaczył, że chce sobie odebrać życie i nie zmieni zdania. W dogodnym momencie, funkcjonariusze podjęli szybką decyzję i bez chwili wahania podbiegli do niego i zdjęci pętlę z jego szyi. Dzięki ich szybkiej reakcji mężczyźnie nic się nie stało.

Brzescy dzielnicowi po raz kolejny dowiedli, że jesteśmy po to, żeby pomagać i chronić. Codziennie stajemy w obliczu różnych zadań, które nie są łatwe. Jednak zgodnie ze słowami policyjnej roty „...strzeżemy bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia...”

(KWP w Opolu/js)