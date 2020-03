Grupa SPEED i kolejny nieodpowiedzialny kierowca Data publikacji 11.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z podlaskiej grupy SPEED zatrzymali do kontroli drogowej hondę, której kierowca przekroczył prędkość o 67 km/h. Mieszkaniec Białegostoku stracił prawo jazdy oraz otrzymał mandat. Funkcjonariusze po raz kolejny apelują o rozsądek na drodze i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

W czwartek, tuż przed 21, policjanci pełniący służbę w Białymstoku na ulicy Andersa, zatrzymali do kontroli drogowej hondę, której kierowca nie zastosował się do ograniczenia prędkości. Mężczyzna jechał 137 km/h na odcinku, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km/h. Za swoje zachowanie 41-latek stracił prawo jazdy. Dodatkowo, otrzymał mandat w wysokości 400 złotych, a jego konto zasiliło 10 punktów karnych.

Funkcjonariusze po raz kolejny apelują o rozsądek na drodze i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego!