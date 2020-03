Policjanci uratowali trzech seniorów z pożaru Data publikacji 11.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Mundurowi z jasienickiego komisariatu jako pierwsi przyjechali na miejsce pożaru jednego z budynków jednorodzinnych w Jaworzu. Spod dachu wydobywał się gęsty dym i iskry ognia, a wewnątrz przebywało jeszcze trzech seniorów, którzy nie potrafili samodzielnie wydostać się z zadymionych pomieszczeń. Policjanci bez wahania weszli do środka i wyprowadzili poszkodowanych. Stróże prawa wiedzieli co zrobić i zrobili to tak, jak należy.

Do zdarzenia doszło dzisiaj tuż przed godz. 3.00. Dyżurny z komisariatu w Jasienicy odebrał zgłoszenie o pożarze jednego z budynków w Jaworzu. Na miejsce natychmiast zostali skierowali policjanci z nocnego patrolu, którzy pełnili służbę w pobliżu. Mundurowi dojechali na miejsce jeszcze przed strażakami. Przed budynkiem stał jeden z mieszkańców posesji, 52-letni zgłaszający, który powiedział policjantom, że wewnątrz znajdują się jeszcze trzy osoby w podeszłym wieku. Według jego relacji nie potrafili oni sami opuścić zadymionych pokoi. Z pomieszczeń zlokalizowanych pod dachem wydobywał się gęsty, gryzący dym i iskry ognia. W tej sytuacji życiu osób będących w budynku zagrażało poważne niebezpieczeństwo, dlatego stróże prawa natychmiast przystąpili do ich ewakuacji. Podczas wyprowadzania 76-latka straciła przytomność. Po przeniesieniu na podwórko, jeden z policjantów przystąpił do udzielania jej pierwszej pomocy, a drugi z mundurowych wrócił do płonącego domu i wyprowadził kolejnych dwóch seniorów: kobietę w wieku 78 lat i 80-letniego mężczyznę.

Na miejsce przyjechały 4 zastępy straży pożarnej, które ugasiły pożar, nim objął on cały budynek, a następnie oddymiły pomieszczenia. Policjanci ustalili, że ogień wybuchł najprawdopodobniej z powodu zwarcia instalacji elektrycznej. 76-latka, która chwilowo utraciła przytomność, została przez medyków zabrana do szpitala. Pozostałym seniorom zespół ratownictwa medycznego udzielił pomocy na miejscu i nie było potrzeby ich hospitalizowania.

Sierż. sztab. Adam Kubicius i st. sierż. Paweł Cichocki z Komisariatu Policji w Jasienicy udowodnili swoją postawą, że kiedy zagrożone jest ludzkie życie i zdrowie nie wahają się zaryzykować swojego własnego. Dzięki ich zdecydowanemu działaniu trójka seniorów wyszła cało z płomieni.

(KWP w Katowicach / kp)