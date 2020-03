Data publikacji 11.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Mieszkańcy gminy Chocianów stali się ofiarami oszustów. Jak ustalili polkowiccy policjanci, pokrzywdzeni byli przekonani, że rozmawiają z żoną syna, a następnie jego adwokatem. Przestępcy zaznaczyli w legendzie obecność fałszywego prokuratora, który nakazał niezwłoczne wpłacenia kaucji w wysokości 75 tysięcy złotych za wolność syna, obiecując przy tym możliwości odpowiadania „z wolnej stopy” w związku ze zmyślonym potrąceniem małoletniej dziewczynki. Ten sposób działania przestępców był już w przeszłości wielokrotnie powielany. Aby osiągnąć cel oszuści, co jakiś czas modyfikują swoje działania.

Nie daj się oszukać!

Przy tego typu przestępstwach schemat działania oparty jest zawsze na podobnych zasadach. Oszuści kontaktują się telefonicznie. Podają się za policjantów, prokuratorów, adwokatów czy jak w ostatnim przypadku członków rodziny. Dysponując szczątkowymi danymi sugerują potencjalnym ofiarom, co mają robić, aby ochronić członka rodziny przed nieuchronnym więzieniem, np. tak jak to miało miejsce w opisywanym przypadku, w związku ze zmyślonym spowodowaniem zdarzenia drogowego. Przestępcy budują przekonanie co do swych dobrych intencji. Towarzyszy temu pośpiech i konieczność natychmiastowego działania ze strony pokrzywdzonych, którzy działają pod presją czasu. Sprawcy nie zostawiają chwili na zastanowienie się i podjęcie właściwych decyzji i za każdym razem sugerują niezwłoczne przekazanie gotówki.

Za 75 tysięcy złotych zmyślonej kaucji członek rodziny pokrzywdzonych, zamiast trafić do więzienia miał odpowiadać za potracenie małoletniej dziewczynki z wolnej stopy. Pokrzywdzeni wypłacili żądaną kwotę i pod namową oszustów udali się do Wrocławia, gdzie przekazali ją przestępcy podającemu się za adwokata syna. Dopiero wracając w rodzinne strony ofiary oszustwa pojechali do domu rzekomego sprawcy zdarzenia drogowego, który zaprzeczył, że spowodował jakiekolwiek wypadek.

Oszustwa metodami „na wnuczka”, „na wypadek”, „na policjanta” czy na „funkcjonariusza CBŚP” wciąż się pojawiają, dlatego policjanci cały czas apelują o czujność i rozsądek podczas rozmów telefonicznych z obcymi osobami.

Przypominamy, że w przypadku odebrania telefonu z prośbą o niezwłoczne przekazanie pieniędzy należy zawsze:

• potwierdzić informację u innych członków rodziny;

• osoby podające się za naszego krewnego poprosić o osobisty kontakt;

• nie działać w pośpiechu;

• odłożyć termin udzielenia pożyczki;

• nie ulegać presji czasu, którą wytwarzają oszuści, aby osiągnąć swój cel;

• nigdy nie przekazywać pieniędzy osobom obcym;

• o każdym podejrzanym telefonie niezwłocznie powiadomić Policję.

(KWP we Wrocławiu/js)