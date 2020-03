Fordońscy policjanci zapobiegli tragedii Data publikacji 11.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Patrol z Fordonu udaremnił próbę samobójczą. Na taki akt desperacji zdecydował się 19-latek. Młodzieniec miał zamiar się powiesić. Namierzyli go policjanci. Wspólnie z innymi służbami ratunkowymi ściągnęli go z drzewa. Chłopak trafił pod opiekę lekarzy.

Wczoraj, 10.03.2020 r., przed południem, dyżurny fordońskich policjantów został zaalarmowany o niepokojącej sytuacji. Ze zgłoszenia wynikało, że jeden z mieszkańców osiedla może targnąć się na swoje życie. Z przekazanych informacji niewiele wynikało. Wiadomo było tylko tyle, że jest to 19-latek, który wszedł na drzewo i najprawdopodobniej jest pod wpływem jakiś środków. Nie było wiadomo, gdzie dokładnie się znajduje.

O tym zgłoszeniu dyżurny natychmiast poinformował patrole. Jeden z nich postanowił sprawdzić tzw. górki od ulicy Jarużyńskiej. Teren ten był dobrze znany policjantom. Ich przeczucie nie zawiodło. Na jednym z drzew, około 5 metrów nad ziemią, zauważyli siedzącego na gałęzi młodzieńca. Chłopak miał założoną na szyi linkę przytwierdzoną do drzewa. Funkcjonariusze wezwali pogotowie oraz strażaków, a także policyjnych negocjatorów. Do czasu przyjazdu wszystkich służb obserwowali zachowanie młodzieńca. 19-latek nie widział policjantów. Na uszach miał założone słuchawki.

Kilkadziesiąt minut później na miejscu były już wszystkie służby ratunkowe. W pewnym momencie 19-latek zsunął się z gałęzi i zawisł na lince. W tym momencie podbiegli do niego policjanci, strażacy oraz ratownicy medyczni. Złapali go za nogi i podtrzymywali do góry. W tym czasie jeden ze strażaków odciął linkę. Dzięki temu 19-latkowi nic poważnego się nie stało. Chłopak został dowieziony do szpitala, gdzie trafił już pod opiekę lekarzy.

(KWP w Bydgoszczy / mw)