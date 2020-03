P.O. KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO SPOTKAŁ SIĘ Z POLICJANTAMI I ŻOŁNIERZAMI, KTÓRZY W POŚCIGU ZATRZYMALI SPRAWCĘ KRADZIEŻY SAMOCHODU Data publikacji 11.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Insp. Mirosław Elszkowski, p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, spotkał się z policjantami z Brodnicy oraz żołnierzami brodnickiej jednostki wojskowej, którzy w pościgu zatrzymali sprawcę kradzieży samochodu. Szef kujawsko-pomorskich policjantów podziękował żołnierzom oraz funkcjonariuszom za wzorowe wypełnianie obowiązków i zaangażowanie w służbie. Rannym policjantom życzył szybkiego powrotu do zdrowia. Do życzeń i podziękowań przyłączył się Starosta Brodnicki Pan Piotr Boiński.

Dzisiaj (11.03.20) w Komendzie Powiatowej Policji w Brodnicy p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosław Elszkowski spotkał się z policjantami ruchu drogowego oraz żołnierzami brodnickiej jednostki wojskowej, którzy w wyniku pościgu zatrzymali sprawcę kradzieży pojazdu.

Insp. Mirosław Elszkowski dziękował funkcjonarriuszom za wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych, zaangażowanie i pełen profesjonalizm. Rannym policjantom życzył szybkiego powrotu do zdrowia. Obecnym na sali żołnierzom brodnickiej jednostki wojskowej podziękował za bezinteresowną pomoc, jakiej udzielili podczas pościgu i pogratulował przełożonym postawy jaką zaprezentowali ich podwładni.

Do podziękowań i życzeń szybkiego powrotu do zdrowia przyłączył się również obecny podczas spotkania Starosta Brodnicki Pan Piotr Boiński.

Przypomnijmy: do zdarzenia doszło 2 marca na terenie powiatu brodnickiego. Wczesnym rankiem brodniccy policjanci przyjęli zawiadomienie od właściciela jednej z miejscowych firm o kradzieży dostawczego iveco wraz ze sprzętem znajdującym się w skrzyni ładunkowej. Jako potencjalnego sprawcę wskazano nowego pracownika firmy.

Około godz. 13.00 dyżurny policji z Brodnicy otrzymał zgłoszenie, że skradziony samochód widziany był w miejscowości Rypin, skąd kierował się w stronę Brodnicy. Dyżurny natychmiast wysłał tam patrol. W miejscowości Osiek (pow. brodnicki) policjanci zauważyli skradzione iveco i dali wyraźne sygnały do zatrzymania się. Kierowca nie reagował, zajeżdżał drogę radiowozowi, spychał go z jezdni, w końcu staranował radiowóz, po czym cofając uderzy w pojazd wojskowy jadący za nim.

Sprawca kontynuował ucieczkę. Żołnierze brodnickiej jednostki, w których uderzył kierowca, przyłączyli się do pościgu, a do pomocy policjantom dyżurny wysłał kolejne patrole.

Sprawca swoją ucieczkę kontynuował drogami gruntowymi, aż do powiatu rypińskiego, gdzie w miejscowości Radziki Duże wojskowy honker zajechał mu drogę. Tam funkcjonariusze wyciągnęli zza kierownicy 41-letniego mężczyznę. Po sprawdzeniu okazało się, że miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

W wyniku pościgu i zderzenia dwóch rannych policjantów trafiło do szpitali. 41-letni brodniczanin został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Mężczyźnie pobrano również krew do badań na obecność narkotyków.

41-latek przed sądem odpowie w warunkach recydywy za kradzież pojazdu, kierowanie iveco w stanie nietrzeźwości, niezatrzymanie się do kontroli drogowej, narażenie policjantów na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także kradzież felg samochodowych. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 7,5 roku więzienia.

Brodnicki sąd aresztował 41-latka tymczasowo na 3 miesiące.