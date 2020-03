Policjant jednym z najlepszych trenerów Data publikacji 11.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Asp. szt. Marek Prasek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach po raz kolejny odniósł sukces w swojej karierze sportowej. W 68 Plebiscycie Sportowym Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu zajął I miejsce w kategorii Trener roku w powiecie buskim oraz II miejsce w tej samej kategorii w województwie świętokrzyskim.

Osiągnięcia w Karate Kyokushin sensei Praska są imponujące. Jego największym osiągnięciem było zdobycie tytułu Mistrza Polski w 1991 roku w Bytomiu. Później wielokrotnie stawał na pierwszym stopniu podium w ogólnopolskich turniejach czy puchary karate kyokushin. Jest też wielokrotnym mistrzem Polski MSWiA, ponieważ brał udział niemal we wszystkich organizowanych zawodach resortowych aż do 2008 r. Jednym z ostatnich osiągnięć, było m.in. uzyskanie 4 dana. Sukcesy odnosi nie tylko jako zawodnik , ale też jako instruktor i trener. Od 30 lat bowiem prowadzi Buską Sekcję Karate Kyokushin. Wśród jego podopiecznych są mistrzowie Polski juniorów dziewcząt i chłopców, a także dwóch wicemistrzów Polski seniorów.

Jego zaangażowanie, pasja i konsekwencja w działaniu zostały ponownie docenione, ponieważ otrzymał on tytuł Trenera Roku powiatu buskiego w 68 Plebiscycie Sportowym Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu, natomiast w województwie świętokrzyskim zajął on w tej samej kategorii II miejsce. Wielka sportowa gala, która zgromadziła około 600 osób, odbyła się 31 stycznia w Targach Kielce. Było to wielkie święto, podczas którego nagrodzono najpopularniejszych sportowców, trenerów, talenty i drużyny 2019 roku w województwie świętokrzyskim, a także w plebiscytach sportowych. Głosowanie odbywało się zarówno przez Internet, jak i poprzez SMS-y.

Przypomnijmy, policjant na co dzień szkoli innych z zakresu technik i taktyk interwencji, a kolejny sukces oraz wyszkolenie policjanta, to także korzyść dla innych. asp. szt. Marek Prasek z chęcią bowiem dzieli się wiedzą i doświadczeniem w miejscu swojej służby, czyli hali sportowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Opr. MB

Źródło: KWP w Kielcach