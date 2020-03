Policjanci złożyli ślubowanie Data publikacji 11.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyło się uroczyste ślubowanie przyjętych do służby policjantów. Ślubowanie od funkcjonariuszy przyjął p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosław Elszkowski. W szeregi kujawsko-pomorskiej policji przyjęto 46 policjantów.

Słowa gratulacji i powodzenia na szkoleniu policjanci usłyszeli od p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, który zwrócił uwagę na zadania stojące przed młodymi policjantami.

Po zakończeniu szkolenia podstawowego w Szkole Policji w Pile funkcjonariusze wrócą do naszego województwa: 11 do Bydgoszczy, 8 do Torunia, 7 do Włocławka, 4 do Grudziądza, 3 do OPP, po 2 do: Golubia-Dobrzynia, Inowrocławia, Radziejowa i Żnina oraz po 1 do: Nakła, Sępólna i Wąbrzeźna. Wśród przyjętych do służby policjantów jest 5 kobiet.

Dokumenty o przyjęcie do służby można składać przez cały rok w komendach miejskich i powiatowych policji.

GRATULUJEMY!

Policjantom składającym wczoraj ślubowanie życzymy satysfakcji, wytrwałości i powodzenia na szkoleniu!