Pędził ponad 200 km/h, zatrzymali go policjaci z grupy SPEED Data publikacji 12.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z grupy SPEED zwalczają agresywne i niebezpieczne zachowania na drogach. Jednym z nich jest przekraczanie prędkości, które może być zagrożeniem dla innych uczestników ruchu. W środę policyjna kamera wideorejestratora nagrała nieodpowiedzialnego kierowcę audi. 55-latek pędził zabrzańskim odcinkiem DK-88 z prędkością ponad 200 km/h.

Do zdarzenia doszło w środę po godzinie 10.00. Policjanci z grupy SPEED patrolowali zabrzański odcinek DK-88, gdy zostali wyprzedzeni przez jadące z dużą prędkością audi. Jego kierowca pędził lewym pasem, znacznie przekraczając dozwoloną prędkość. Pomiar prędkości wskazał 158 km/h. Pomimo obowiązującego na tym odcinku ograniczenia prędkość do 70 km/h, kierowca audi zaczął jeszcze przyśpieszać, aż do 200 km/h. Ponadto, mężczyzna przekraczał linię ciągłą, zjeżdżając na przeciwny pas ruchu.

55-letni gliwiczanin odpowie teraz przed sądem za przekroczenie prędkości oraz stworzenie zagrożenia dla innych uczestników ruchu. Dodatkowo straci też prawo jazdy na 3 miesiące.

Grupy SPEED działają w całym kraju. Do służby kierowane są radiowozy nieoznakowane z wideorejestratorami, ale także te oznakowane, z laserowymi miernikami prędkości. Tak wyposażeni mundurowi reagują na przypadki łamania prawa na drodze, zarówno przekraczanie prędkości, jak i inne niebezpieczne manewry.

(KWP w Katowicach / mg)