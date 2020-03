Policjanci zatrzymali mieszkańca Olsztyna, który w samochodzie miał narkotyki warte ponad 52 tys. zł Data publikacji 12.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Mławscy kryminalni wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu zatrzymali mieszkańca Olsztyna. W samochodzie mężczyzny odnaleziono narkotyki warte ponad 52 tysiące złotych.

Do zdarzenia doszło na terenie Glinojecka. Podczas zatrzymania, w samochodzie podejrzanego, policjanci odnaleźli ponad kilogram ecstasy, których czarnorynkowa wartość to ponad 52 tysięcy złotych. 58-letni mieszkaniec Olsztyna trzymał narkotyki w reklamówce i śpiworze. Mężczyzna usłyszał już zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Sąd Rejonowy w Mławie zdecydował o aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Autor: asp.szt. Anna Pawłowska