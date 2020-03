Sierż. Teresa Baldowska zamieniła mundur na sportowy strój i wywalczyła dwa złote medale Data publikacji 12.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Udział w Pierwszym Pucharze Polski Wojska Polskiego i Służb Mundurowych w Kickboxingu sądecka policjantka, sierż. Teresa Baldowska może zaliczyć do bardzo udanych. Reprezentantka Polskiej Policji przywiozła z zawodów aż dwa złote medale, a jej drużyna zajęła pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej.

W miniony weekend (6-8 marca br.) w Krynicy-Zdroju do sportowej rywalizacji przystąpiło 48 reprezentacji służb mundurowych z całego kraju, łącznie blisko 200 zawodników. Podczas zawodów policjantka-kickboxerka, która na co dzień służy w Komisariacie Policji w Grybowie, zaprezentowała świetną formę. Nie miała sobie równych w kategorii +65kg w formie walki Pointfighting oraz Kick Light, w efekcie zdobywając dwa złote krążki. Sądecka funkcjonariuszka swoimi osiągnięciami wsparła reprezentację Polskiej Policji, która zajęła pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej.



To już kolejny udany występ policjantki z Grybowa. Jesienią ubiegłego roku, podczas sportowego debiutu, sierż. Teresa Baldowska wywalczyła podwójne wicemistrzostwo Polski w kategorii +70kg w formie walki Pointfighting i Kick light na VII Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w Kickboxingu w Chotowej koło Dębicy.



Serdecznie gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnych zwycięstw!

(KWP w Krakowie/js)