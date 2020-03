Policyjna eskorta rodziców z dzieckiem, które potrzebowało szybkiej pomocy medycznej Data publikacji 12.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Włocławscy policjanci z ruchu drogowego pomogli w szybkim dotarciu rodziny do szpitala, gdzie udzielono pomocy 3-letniej córce mającej trudności z oddychaniem. Dzięki użyciu sygnałów uprzywilejowania w kilka minut pokonali zatłoczone w tym czasie ulice Włocławka. Po dotarciu dzieckiem zajęła się fachowa pomoc medyczna powiadomiona o pilotażu przez policjantów. Po zakończonej akcji rodzice podziękowali policjantom za udzieloną pomoc.

Wczoraj (11.03.2020) około godziny 13:00 do policjantów ruchu drogowego stojących na Alei Kazimierza Wielkiego podjechał kierujący fiatem, który wysiadł z pojazdu i poinformował o potrzebnej pomocy w szybkim dotarciu do szpitala. Z relacji mężczyzny wynikało, że jego 3-letnia córka włożyła sobie do nosa jakiś przedmiot i zaczęła się dusić.

Mundurowi w składzie mł. asp. Krzysztof Kuligowski i sierż. szt. Piotr Zaręba natychmiast powiadomili o całej sytuacji dyżurnego i przy użyciu sygnałów świetnych i dźwiękowych zaczęli pilotaż pojazdu. Wykorzystanie sygnałów uprzywilejowania pozwoliło, w kilka minut pokonać drogę przez zatłoczone ulice Włocławka do szpitala mieszczącego się po drugiej stronie miasta. Dodatkowo dyżurny powiadomił telefonicznie personel szpitala o realizowany pilotażu.

Sprawny pilotaż rodziny z dzieckiem i przygotowany personel medyczny pozwolił szybko udzielić pomocy w szpitalu. Małżeństwo już na miejscu podziękowało mundurowym za uzyskaną pomoc.