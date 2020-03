Inspektor Robert Szewc nowym Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku Data publikacji 12.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Inspektor Robert Szewc został Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku. Zastąpił na tym stanowisku nadinspektora Daniela Kołnierowicza, który po 25 latach służby przeszedł w stan spoczynku. W uroczystości wzięli udział Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Kamil Bracha, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Zieliński, komendanci miejscy i powiatowi województwa podlaskiego, kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, a także przedstawiciele służb mundurowych województwa podlaskiego.

Dziś, w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku odbyła się uroczysta ceremonia przekazania obowiązków Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku. Z jednostką pożegnał się dotychczasowy komendant nadinspektor Daniel Kołnierowicz, który po 25 latach służby przeszedł w stan spoczynku.

Rozkazem Komendanta Głównego Policji, obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku zostały powierzone inspektorowi Robertowi Szewcowi, dotychczasowemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Lublinie. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadisnpektor Kamil Bracha podziękował nadinspektorowi Danielowi Kołnierowiczowi za 25-letnią służbę, w tym ponad cztery lata na stanowisku szefa garnizonu podlaskiego. - „W imieniu Komendanta Głównego Policji chciałem Panu serdecznie podziękować za te 25 lat służby, 25 lat zakładania munduru polskiego policjanta. Chciałbym też podziękować w imieniu własnym za ostatnie 4 lata. Zawsze od Pana Komendanta spotykałem się z życzliwością i dobrocią (...) Dziękuję. ”.

Dziś, to wielki i ważny dzień również dla inspektora Roberta Szewca. - „W miejsce Pana Komendanta Daniela Kołnierowicza przychodzi Komendant, który ma niesamowite doświadczenie ale jest też wspaniałym człowiekiem i będzie kontynuował to, co Pan Komendant Daniel rozpoczął (...). Gratuluję i życzę dalszych sukcesów."

"Dużo emocji towarzyszy mi podczas tej uroczystości. Dzisiaj przyszło mi zdjąć mundur, odejść ze służby po 25 latach (...)" - tak rozpoczął swoje wystąpienie nadinspektor Daniel Kołnierowicz. Dodał: - „Z tej dzisiejszej perspektywy, jak patrzę na to wszystko, co w życiu się zdarzyło, chodzi o stronę służbową (...) to nie ma złych chwil. Zostawiam jednostkę w bardzo dobrym stanie. To nie jest moja absolutnie zasługa (...). Jest to sukces Was wszystkich, za co serdecznie Wam dziękuję”.

Następnie głos zabrał obejmujący stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Robert Szewc, który powiedział: - „Szanowni Państwo, poprzeczka jest postawiona bardzo wysoko. Wierzę, że z tym zespołem uda się bardzo wiele (...). Dziękuję Panie Generale za ciepłe słowa pod moim adresem. Siłą naszej formacji jesteście Wy (...)".

Nowy Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku inspektor Robert Szewc, służbę w Policji rozpoczął w 1996 roku, jako funkcjonariusz Komendy Wojewódzkiej Policji w Zamościu. Przez kolejne lata związany był z jednostką w Tomaszowie Lubelskim. Pełnił służbę w pionach: kryminalnym, prewencji i wspomagającym. Zajmował się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, prewencją kryminalną, pracował w kadrach oraz kontroli. W tomaszowskiej komendzie zajmował stanowiska wykonawcze, a następnie kierownicze. Od marca 2009 roku był Zastępcą Naczelnika Wydziału Prewencji, w październiku 2012 roku został Naczelnikiem Wydziału Kryminalnego. 10 kwietnia 2013 roku objął stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Lubelskim. Z dniem 13 kwietnia 2015 roku powołany na Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu. 25 marca 2016 roku został Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, a 16 marca 2017 roku I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego. W dniu 16 listopada 2017 roku powierzone zostały mu obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie. Od 11 grudnia 2017 roku do 11 marca 2020 roku był Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie. Odznaczony Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę. Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Srebrną i Brązową Odznaką Zasłużony Policjant. Od dnia 13 marca 2020 roku Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku. Jest żonaty, ma dwójkę dzieci. Ma również wiele zainteresowań, między innymi pasjonuje go sport i turystyka.