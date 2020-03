Szkoliliśmy pracowników Urzędu Wojewódzkiego w Opolu Data publikacji 13.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Jak rozpoznać sygnały zagrożenia ze strony agresywnych osób? Co zrobić, gdy do naszego biura wpłynęła niezidentyfikowana paczka? Na te i inne pytania odpowiadali eksperci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu podczas spotkań z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. Wszystko po to, aby w sytuacji kryzysowej nikomu nic się nie stało i każdy czuł się bezpiecznie.

Cykl szkoleń odbył się w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu z inicjatywy Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Tam, funkcjonariusze ze sztabu Policji, Wydziału d/w z Cyberprzestępczością oraz policyjny psycholog rozmawiali z urzędnikami o zachowaniach w sytuacjach kryzysowych związanych z możliwością ataku na budynki lub personel urzędu. Policjanci poruszyli również codzienne aspekty związane między innymi z obsługą trudnego petenta.

Na początku każdego szkolenia mundurowi wyjaśnili, co to tak naprawdę oznacza pojęcie „sytuacja kryzysowa” i kiedy tak naprawdę mamy z nią do czynienia. W pierwszej części pracownicy urzędu dowiedzieli się od policyjnego psychologa podinsp. Liliany Golob między innymi jak rozpoznawać sygnały zagrożenia, czy jak kontrolować swoje emocje w trudnych sytuacjach.

Następnie st. asp. Adam Macierzyński ze Sztabu Policji KWP w Opolu przedstawił algorytmy zachowań w trudnych okolicznościach, takich jak: uzyskanie informacji o podłożeniu niebezpiecznego materiału, ujawnienia niezidentyfikowanej przesyłki czy też materiału nieznanego przeznaczenia. Funkcjonariusz mówił także o tym jak się zachować, gdy mamy do czynienia z agresywnym napastnikiem.

Z kolei przedstawiciel Wydziału d/w z Cyberprzestępczością naszej komendy - kom. Grzegorz Filipek - opowiadał o zagrożeniach przesyłanych drogą elektroniczną. Policjant przypomniał jak ważne jest prawidłowe zabezpieczenie naszego komputera i jakie konsekwencję mogą nastąpić po otwarciu maila zawierającego złośliwy wirus. Czasami otwarcie takiej wiadomości może znacznie utrudnić lub całkowicie sparaliżować działanie danego urzędu.

Takie szkolenia pokazują ile niebezpiecznych sytuacji tak naprawdę może się wydarzyć i jaką czujnością powinni kierować się pracownicy urzędu każdego dnia.