Policjanci uratowali młodego mężczyznę, który chciał odebrać sobie życie Data publikacji 13.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj wieczorem (12 marca br.) wschowska Policja otrzymała niepokojący sygnał o tym, że zaginął młody mężczyzna, który kilka godzin wcześniej opuścił dom rodzinny i zamierzał odebrać sobie życie. Dzięki intensywnym działaniom policjantów udało się go w porę odnaleźć. Mężczyzna trafił do szpitala specjalistycznego.

Jak ważna jest szybka reakcja na zgłoszenie, koordynacja, współpraca policyjnych wydziałów i służb ratowniczych w sytuacji zagrożenia ludzkiego życia wiedzą wszyscy mundurowi, którzy niejednokrotnie skutecznie angażowali się w poszukiwania osób zaginionych.

W czwartek (12 marca) późnym wieczorem wschowscy dzielnicowi, policjanci ruchu drogowego oraz kryminalni prowadzili poszukiwania za młodym mężczyzną. Z uwagi na informacje przekazane przez rodzinę zaginionego o tym, że chce on odebrać sobie życie, funkcjonariusze musieli działać bardzo szybko. Weryfikowali wszystkie pojawiające się informacje, monitorowali drogi, sprawdzali kompleksy leśne, pustostany, zabudowania. Po kilkudziesięciu minutach patrol w składzie: sierż. Dawid Zimny i st. post. Dorota Kwiatkowska ze wschowskiej drogówki jadąc w kierunku Nowych Drzewiec zauważyli idącego poboczem, odpowiadającemu podanemu rysopisowi, młodego mężczyznę. Policjanci wylegitymowali go i potwierdzili, że to osoba, której szukali. Mężczyzna oświadczył, że chciał odebrać sobie życie i szukał odpowiedniego miejsca. Funkcjonariusze przetransportowali go do wschowskiego szpitala, gdzie następnie przekazali pod opiekę medyków.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)