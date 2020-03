Policjant w drodze na służbę zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 16.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z żarskiej komendy w drodze na służbę zatrzymał nietrzeźwego kierującego samochodem Ford Transit. Sposób w jaki mężczyzna przemieszczał się ulicami miasta wskazywał, że kierowca może być pod wpływem alkoholu. Okazało się, że miał niemal promil.

Policjanci z żarskiej komendy wielokrotnie potwierdzali zasadę, że policjantem się jest, a nie bywa. Nie ważne, czy w służbie, czy przed służbą lub w czasie wolnym podejmują działanie. Nie inaczej było w piątek, kiedy podinsp. Marek Suliński, policjant z Komendy Powiatowej Policji w Żarach w drodze na służbę zwrócił uwagę na kierowcę samochodu marki Ford Transit. Styl jazdy mężczyzny można określić jako agresywny. Jechał tuż za funkcjonariuszem, wyprzedzał na linii podwójnej ciągłej, nie używał kierunkowskazów, a sygnału dźwiękowego użył niezgodnie z jego przeznaczeniem. Sposób w jaki jechał wyraźnie wskazywał, że może znajować się pod wpływem alkoholu, a co się z tym wiąże stanowi zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Policjant ruszył za kierowcą, po krótkiej chwili zatrzymał go na parkingu i uniemożliwił mu dalszą jazdę, o sytuacji powiadomił dyżurnego. Na miejscu patrol ruchu drogowego sprawdził stan trzeźwości kierowcy. Badanie wykazało, że miał on 0,74 promila alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, zatrzymali 37-letniemu mężczyźnie prawo jazdy.

Za kierowanie w stanie nietrzeźwości 37-latkowi grozi wysoka kara grzywny, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i kara do 2 lat pozbawienia wolności.

kom. Aneta Berestecka

oficer prasowy KPP w Żarach