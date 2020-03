Kobieta oszukana przez „lekarza z Jemenu”. Policjanci ostrzegają przed oszustwami internetowymi Data publikacji 16.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Jedna z mieszkanek Dolnego Śląska straciła blisko 30 tysięcy złotych po tym, jak została oszukana przez osobę podającą się za lekarza misji pokojowej ONZ. Kobieta dwukrotnie przelała pieniądze na konto wskazane przez oszusta, który powiedział jej, że chce zamieszkać z nią w Polsce i spędzić z nią resztę życia. Mężczyzna poprosił pokrzywdzoną, aby odebrała przesyłkę z jego pieniędzmi, które zarobił będąc na misji. Za odebranie paczki, 63-latka musiała jednak słono zapłacić.

Policjanci z Lubina pracują nad sprawą oszustwa, którego ofiarą padła mieszkanka innego powiatu. Jak ustalili funkcjonariusze, 63-latka poznała w Internecie mężczyznę, który twierdził, że jest lekarzem chirurgiem pracującym na misji ONZ w Jemenie. Pokrzywdzona korespondowała ze swoim nowym znajomym drogą mailową. Po pewnym czasie mężczyzna wyznał jej miłość. Napisał, że jest rozwiedziony i samotny, niedługo kończy mu się misja, a on nie ma nikogo. Po zakończeniu misji chciałby przyjechać do Polski i zamieszkać razem z nią. Kobieta miała tylko odebrać paczkę z jego pieniędzmi, które zarobił podczas pracy w Jemenie, gdyż on miał zablokowane konto i nie miał gdzie ich ulokować.

Następnie pokrzywdzona otrzymała wiadomość mailową, że paczka zaadresowana do niej została skonfiskowana i musi zapłacić ponad 20 tysięcy złotych, by ją odebrać, w przeciwnym razie będzie musiała odpowiadać karnie za pranie pieniędzy. Następnego dnia przyszedł e-mail, że należy wpłacić jeszcze około 8 tysięcy złotych. Wystraszona 63-latka poszła do banku i na całą kwotę wzięła pożyczkę, którą teraz będzie spłacać przez 3 lata.

Policjanci ostrzegają przed oszustwami. Przestępcy wykorzystują litość, strach i lęk, a wszystko po to, aby zmanipulować potencjalną ofiarę, zdobyć informacje o posiadanych oszczędnościach oraz doprowadzić do przekazania tych pieniędzy. Coraz częściej do popełniania przestępstw wykorzystują uczucia i emocje. Tak jak chociażby w opisanej historii.

(KWP we Wrocławiu/js)