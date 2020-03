Grupa SPEED wyłapuje kolejnych piratów drogowych Data publikacji 16.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Mają do dyspozycji nowoczesny sprzęt, szybkie radiowozy, a ponadto odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Grupę SPEED tworzą policjanci z komórek ruchu drogowego, którzy podczas każdej służby dbają o to, by nie piraci drogowi nie znaleźli dla siebie miejsca na naszych drogach. Dzięki nagraniom z mierników prędkości wyposażonych w kamerę możemy podpatrzeć, wobec kogo podejmują interwencję i jak bezmyślnie zachowują się niektórzy kierowcy.

Szczytno

Bezpośrednie spotkanie z funkcjonariuszami grupy SPEED w miniony piątek (13.03.2020) miał 62-letni kierowca Citroena. Mężczyzna poruszając się DK 57 na trasie Szymany – Nowiny, postanowił wyprzedzić ciąg pojazdów. Po tym jak podjął ten manewr, to w jego trakcie minął między innymi szczycieńskich policjantów, jadących nieoznakowanym radiowozem, a następnie pojazd ciężarowy. W wyniku tego manewru kierowca ciężarówki i kierujący VW, który jechał z naprzeciwka musieli gwałtownie hamować, aby uniknąć zderzenia. Policjanci natychmiast podjęli wobec „pirata drogowego” interwencję. 62-letni kierowca Citroena został zatrzymany do kontroli drogowej i ukarany za popełnione wykroczenie wysokim mandatem i punktami karnymi.

Olsztyn

Z kolei w sobotę o godz. 11:30 w Olsztynie przy ul. Warszawskiej patrol z WRD KWP w Olsztynie należący do grupy SPEED, zatrzymał kierującego pojazdem marki Skoda Fabia. Przekroczył on dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h. Jakby tego było mało, to okazało się, że kierujący nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Zostało mu zatrzymane w 2017 roku za przekroczenie dozwolonej liczby punktów karnych. To także nie było jego ostatnie przewinienie. Po sprawdzeniu danych mężczyzny okazało się, że jest on poszukiwany za nieopłaconą grzywnę. Za popełnione wykroczenia został ukarany mandatami i punktami karnymi, a po uregulowaniu grzywny został zwolniony.

(ic/tm)