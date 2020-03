Kryminalni po raz kolejny zabezpieczyli kilka kilogramów narkotyków i zatrzymali 3 osoby Data publikacji 16.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wejherowskiej komendy wspólnie z kryminalnymi z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o posiadanie narkotyków. Funkcjonariusze łącznie zabezpieczyli około 4,5 kg amfetaminy oraz marihuanę. Dwaj zatrzymani usłyszeli zarzuty za posiadanie znacznych ilości substancji odurzających, za co grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Trzeci z nich odpowie za posiadanie narkotyków za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Kryminalni zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej z Gdańska i Wejherowa w czwartek, 12.03.2020 r., zatrzymali trzy osoby w związku z posiadaniem narkotyków. Do zatrzymania doszło w lokalu usługowym. W czynnościach dotyczących ujawnienia narkotyków brał udział przewodnik psa tropiącego z Krajowej Izby Skarbowej wraz z psem tropiącym do wyszukiwania zapachu narkotyków. Podczas przeprowadzonych przeszukań w mieszkaniach zatrzymanych mężczyzn, pies tropiący odnalazł narkotyki: marihuanę oraz około 4,5 kg amfetaminy. Zabezpieczone narkotyki zostały przekazane do dalszych badań.

Zatrzymani mężczyźni zostali doprowadzeni do wejherowskiej komendy, gdzie spędzili noc. Zostali już przesłuchani oraz usłyszeli zarzuty. 25 i 42-latek za posiadanie znacznej ilości, natomiast 26-latek za posiadanie narkotyków

(KWP w Gdańsku/js)