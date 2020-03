Rysunek dla Bohaterów Data publikacji 17.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Szczeciński policjant stworzył otwartą grupę na jednym z portali społecznościowych, na którym dzieci umieszczają rysunki przedstawiające "cichych bohaterów" czyli osoby, które na co dzień troszczą się o bezpieczeństwo i wspierają nas w tym trudnym czasie.

Obecnie obowiązuje przerwa w nauce w placówkach oświatowych. Aby zachęcić dzieci do twórczego wykorzystania wolnego czasu, a także pochylenia się i uwrażliwienia na osoby, które wykonując swoją pracę są szczególnie narażone w obecnej sytuacji, szczeciński policjant kom. Michał Kurdziel z KWP w Szczecinie wpadł na oryginalny pomysł docenienia tych, którzy z powodu pracy nie mogą pozostać w swoich domach. Na jednym z popularnych portali założył grupę pn. " Rysunek dla bohaterów (Drawing for the heroes)" https://bit.ly/2IRdVVZ.

Hasło strony: "Wykonajcie rysunek związany z pracą osób, które troszczą się o nasze bezpieczeństwo: policjantów, strażaków, ratowników medycznych, lekarzy, pielęgniarek, żołnierzy, funkcjonariuszy SG i innych służb.

Narysujecie kolorowe obrazki i przyklejcie je w oknie Waszego domu.

Niech to będzie znak, że wspieracie tych, którzy będą teraz szczególnie zaangażowani w walkę z groźnym wirusem.

Nie zapominajcie również o cichych bohaterach: pracujących w sklepach, wywożących śmieci, kierowcach autobusów i wielu innych, bez których nasze życie byłoby o wiele cięższe.

Z Koleżankami i Kolegami będziemy wypatrywać tych rysunków w waszych oknach."



W krótkim czasie sporo osób przyłączyło się do tego "wezwania". Z pewnością taki rysunek w oknie spostrzeżony w czasie pracy przez "cichego bohatera" doda mu otuchy. Zachęcamy rodziców aby inspirowali dzieci i dodawali otuchy wszystkim, którzy zobaczą takie rysunki w oknach.

opr. M.R./ZP