Pomimo zakazu w rudzkim lokalu odbywała się dyskoteka Data publikacji 17.03.2020 W nocy z soboty na niedzielę policjanci z Rudy Śląskiej interweniowali w lokalu, gdzie odbywała się dyskoteka. Pomimo wydanemu przez rząd zakazowi, właściciele zdecydowali się na zorganizowanie imprezy, w której wzięło udział 25 osób. Rudzcy policjanci przekazali materiały dotyczące tej sprawy do prokuratury, która podejmie decyzję o dalszym postępowaniu.

W sobotni wieczór policjanci z IV komisariatu interweniowali w lokalu na terenie rudzkich Bielszowic, który pomimo zakazu był otwarty. Mundurowi poinformowali odpowiadającą za lokal kobietę o konieczności wyproszenia gości i zamknięciu go. Spotkali się jednak ze zdecydowaną odmową z jej strony. Z kolejnymi godzinami w lokalu przybywało gości. W trakcie czynności było ich już około 25. Na miejscu oprócz policjantów interweniowali również strażnicy miejscy. Mundurowi sporządzili dokumentację, którą wczoraj uzupełnili śledczy z rudzkiej komendy. Rudzcy stróże prawa przekazali już materiały do prokuratury, która podejmie decyzję o dalszym toku postępowania wobec nieodpowiedzialnych właścicieli. Przy tej okazji apelujemy nie tylko do mieszkańców Rudy Śląskiej, o rozwagę i stosowanie się do poleceń służb sanitarnych i zaleceń przekazywanych nam przez rząd poprzez media. Sytuacja, w jakiej się obecnie znajdujemy jest dla nas wszystkich trudna. Tylko rozsądek i podporządkowanie się zaleceniom pozwoli na ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. Przypominamy, że każdy przypadek łamania prawa będzie z całą stanowczością ścigany przez policjantów.

(KWP w Katowicach / kp)