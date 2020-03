Pomoc dla 87-latki nadeszła w ostatniej chwili Data publikacji 17.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Chełmku wyważyli drzwi do mieszkania podczas interwencji związanej z ratowaniem życia seniorki. O braku kontaktu z 87-latką powiadomiła rodzina zaalarmowana przez małopolskiego „Tele-Anioła”.

Wczoraj, 16.03.br., tuż po 14:20 służby ratunkowe zostały powiadomione przez krakowskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego o potrzebie podjęcia pilnej interwencji w jednym z mieszkań w Chełmku. Ze zgłoszenia wynikało, że rodzina 87-letniej mieszkanki tej miejscowości otrzymała sygnał alarmowy od operatora systemu Małopolski „Tele-Anioł”.

Najbliżej miejsca zamieszkania seniorki znajdowali się policjanci ogniwa patrolowo - interwencyjnego, którzy błyskawicznie udali się pod wskazany adres. W związku z podejrzeniem, że seniorka może potrzebować pilnej pomocy, mundurowi wyważyli drzwi. Następnie zachowując względy bezpieczeństwa, wykorzystując środki ochrony indywidualnej, weszli do mieszkania. Seniorka leżała na łóżku. Policjanci sprawdzili jej funkcje życiowe, a następnie monitorowali je do czasu przyjazdu ratowników medycznych. Po badaniach lekarskich okazało się, że kobieta doznała wylewu krwi do mózgu. Została zabrana do szpitala na leczenie.

Pamiętajmy, że w związku z obecnym zagrożeniem epidemiologicznym samotni seniorzy lub osoby niepełnosprawne mogą liczyć na pomoc Policji.

Policjanci, zwłaszcza dzielnicowi, aktualnie pełnią rolę łączników pomiędzy seniorami a odpowiednimi służbami, które fizycznie pomogą w realizacji potrzeb wykraczających poza kompetencje Policji, jak chociażby w zakupach żywności, lekarstw, czy dotarciu do lekarza.

Przypominamy, że w tym celu osoba potrzebująca pomocy powinna telefonicznie skontaktować się z dzielnicowym swojego rejonu, do którego telefon znajduje się na stronie internetowej komendy, aplikacji „Moja Komenda” lub telefonicznie poprosić o pomoc oficera dyżurnego jednostki Policji. Dzielnicowy, po otrzymaniu zgłoszenia powiadomi odpowiednią instytucję.

Apelujemy również do mieszkańców o zwracanie uwagi na to czy w sąsiedztwie mieszka jakaś starsza, samotna osoba lub osoba niepełnosprawna. Być może i ona potrzebuje pomocy. Warto o takim fakcie powiadomić odpowiednie służby.

(KWP w Krakowie / mw)