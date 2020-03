Oszukani na chałupnictwie Data publikacji 18.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Zarabianie pieniędzy nie wychodząc z domu? Taka oferta pojawiła się w Internecie i lokalnej prasie. Chętni mieli skręcać długopisy. Jedynym warunkiem zawiązania umowy miała być wpłata określonej kwoty pieniędzy. Niestety po dokonaniu przelewu współpraca się kończyła.

Zawierciańscy policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą prowadzą postępowanie przygotowawcze w sprawie oszustwa związanego z pracą chałupniczą. Taka forma zarobku była oferowana w ogłoszeniach umieszczanych w Internecie oraz w prasie. Chętni mieli skręcać długopisy. Warunkiem rozpoczęcia pracy było wpłacenie pieniędzy w kwocie od 7 zł do 11 zł. Po przelewie do współpracy nie dochodziło.

Pokrzywdzeni dokonywali wpłat na wskazane konta:

48 1060 0076 0000 3130 0121 5392;

07 1300 0000 2601 2974 5000 0001;

98 2490 0005 0000 4000 4256 3429;

51 2490 0005 0000 4004 3564 0382.

Wszystkie osoby, które dokonały wpłat pieniężnych na wyżej wymienione rachunki bankowe i są zainteresowane wystąpieniem w prowadzonym postępowaniu w charakterze pokrzywdzonego, proszone są o kontakt z policjantami z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą zawierciańskiej jednostki. W związku z obecną sytuacją związaną z koronawirusem i zaleceniami, aby jak najrzadziej wychodzić z domu, zainteresowane tematem osoby prosimy o kontakt telefoniczny z policjantami ww. wydziału – 47 853 53 72, 47 853 52 70.

(KWP w Katowicach / mw)