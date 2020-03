Policjanci zatrzymali podejrzanego o kradzież ciągnika i rębaka Data publikacji 18.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z sochaczewskiej komendy zatrzymali 37-latka podejrzanego o kradzież ciągnika z przyczepą leśną i rębakiem. Wyszkowianin od 5 lat był poszukiwany listem gończym. Trafił już do zakładu karnego. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Pod koniec lutego w gminie Nowa Sucha doszło do kradzieży ciągnika z przyczepą leśną i rębaka do drewna. Utracony zestaw o wartości ponad 150 tys. złotych odnaleziono na terenie powiatu łowickiego. Po wykonaniu czynności został zwrócony właścicielowi.

Policjanci z referatu operacyjno-rozpoznawczego rozpoczęli poszukiwania sprawcy kradzieży. Podejrzewali, że za przestępstwo odpowiada mieszkaniec powiatu wyszkowskiego. 37-latek ukrywał się, ponieważ od 5 lat był poszukiwany listem gończym za inne przestępstwa i miał do odbycia karę pozbawienia wolności.

16 marca br. policjanci z sochaczewskiej komendy zatrzymali podejrzanego na terenie Wyszkowa. Mężczyzna po doprowadzeniu do Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie trafił do policyjnego aresztu. Wczoraj (17.03.2020 r.) przedstawiono mu zarzut kradzieży ciągnika z przyczepą i rębaka. Wyszkowianin trafił do zakładu karnego, gdzie będzie odbywał zasądzoną karę. Za kradzież grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Radomiu/js)