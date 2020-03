Policjanci i przedstawiciele Orlenu rozdają napoje i posiłki oczekującym na zachodniej granicy Data publikacji 18.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Sytuacja na przejściach granicznych stale się poprawia jednak wiele osób wciąż oczekuje na możliwość powrotu do Polski. W tym ciężkim dla nich czasie nieustającą pomocą służą policjanci. Funkcjonariusze wspólnie z przedstawicielami ORLENU rozdają oczekującym napoje i posiłki. Tylko współpraca, odpowiedzialność i poświęcenie pomoże nam pokonać tę pandemię. Zrobimy to!

Trwają intensywne działania Policji i wielu innych służb w walce z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. W trosce o bezpieczeństwo naszego społeczeństwa funkcjonariusze starają się, aby skutki rozprzestrzeniania się wirusa były jak najmniejsze. Policjanci wspólnie ze Strażą Graniczną cały czas toczą walkę z sytuacją na granicy, gdzie wielu naszych rodaków w długich korkach oczekuje na wjazd do Polski.

Tym razem policjanci wspólnie z przedstawicielami ORLENU w przygotowanej akcji rozdają oczekującym na przejazd do Polski posiłki i napoje. Dla tych, którzy wiele godzin spędzili w korku to sytuacja równie trudna. Dochodzi zmęczenie, frustracja, głód i pragnienie. Dlatego ważne jest, aby oprócz ustawowych działań, które prowadzimy bardzo intensywnie, pamiętać także o tych niekonwencjonalnych, ale równie istotnych. Zatem taki posiłek i napój z pewnością okażą się potrzebne. Tylko przez takie poświęcenie możemy sprawić, że walka z wirusem na różnych frontach może okazać się skuteczna. Zrobimy to wspólnie!

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)