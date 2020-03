Oddalił się z miejsca kwarantanny – musi liczyc się z odpowiedzialnością Data publikacji 18.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Siemiatyccy policjanci ustalają zakres odpowiedzialności mężczyzny objętego kwarantanną. Mężczyzna nie przebywał wczoraj w miejscu kwarantanny. Policja kolejny raz apeluje o odpowiedzialne zachowanie, w tym o przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń, współpracę i realizowanie poleceń służb. Na mężczyznę może m. in. zostać nałożona kara administracyjna do 5 tys. złotych

Siemiatyccy policjanci ustalają zakres odpowiedzialności mężczyzny objętego kwarantanną. Wczoraj, 17.03.2020 r., około 11.30, w trakcie weryfikacji osób objętych kwarantanną dzielnicowy ustalił, że jedna z nich nie przebywa w miejscu kwarantanny. W trakcie rozmowy telefonicznej z mężczyzną okazało się, że poszedł do banku. Policjant stanowczo poinformował, że mężczyzna natychmiast musi wrócić do domu i przestrzegać wprowadzonych ograniczeń. Rozmówca dodał, że opuszcza już bank i wraca do domu. O zaistniałej sytuacji funkcjonariusz pilnie powiadomił służby sanitarne. Podczas kolejnej rozmowy telefonicznej mężczyzna był już w domu. Teraz siemiatyccy policjanci ustalają jego zakres odpowiedzialności.

Policja kolejny raz apeluje o odpowiedzialne zachowanie, w tym o przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń, współpracę i realizowanie poleceń służb. W tym trudnym dla wszystkich momencie ważne jest, aby stosować się do poleceń wszystkich funkcjonariuszy!

(KWP w Białymstoku / mw)