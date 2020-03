Ignorując zalecenia sanitarne narażamy życie i zdrowie innych osób Data publikacji 18.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Przypominamy, że powiadomienie o objęciu kwarantanną jest wiążące prawnie i ma na celu ogólne bezpieczeństwo. Niestety mieszkanka powiatu gliwickiego nie zastosowała się do zalecenia, opuściła miejsce izolacji i spotykała się ze swoimi pacjentami. Jak wynika z oświadczenia szpitala, badanie dało u lekarki pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Obecnie służby sanitarne ustalają i docierają do osób, które miały kontakt z kobietą. Policjanci przekazali w tej sprawie informacje do prokuratury celem określenia, czy wskutek naruszenia zasad kwarantanny nie doszło do przestępstwa.

Policja codziennie otrzymuje aktualne listy osób objętych kwarantanną. Mundurowi udają się w teren i dokonują sprawdzeń właściwego realizowania obowiązku przebywania w izolacji domowej. Przypominamy, że powiadomienie (niezależnie od sposobu, np. telefoniczne) o objęciu kwarantanną jest wiążące prawnie.

W niedzielę, 15 marca br., w jednym z przypadków nasi stróże prawa niestety nie zastali osoby tam, gdzie powinna być. W rozmowie telefonicznej ustalili, że wykonująca zawód lekarza kobieta znajduje się w gabinecie lekarskim na terenie knurowskiego szpitala, gdzie przyjmuje pacjentów. Policjanci pouczyli kobietę, że łamie prawo i polecili natychmiastowe przerwanie pracy oraz powrót do domu celem kontynuowania kwarantanny. Rozmówczyni zastosowała się do polecenia. Policjanci powiadomili o zaistniałym incydencie inspektorat sanitarny oraz dyrekcję szpitala. Wówczas nie było jeszcze wiedzy, aby lekarka była zakażona. To, jak teraz wiemy z oświadczenia wydanego przez knurowski szpital, wykazały testy na obecność wirusa, który dał wynik pozytywny.

Obecnie służby sanitarne ustalają i docierają do osób, które miały kontakt z kobietą. Podejmowane są decyzje przewidziane na taką okoliczność. Policjanci prowadzą czynności dotyczące złamania przepisów kodeksu wykroczeń, a wydział kryminalny gliwickiej komendy zebrał też materiały w sprawie popełnienia przestępstwa. Akta z zabezpieczonymi dowodami, z uwagi na podejrzenie popełnienia przestępstwa, przesłano do Prokuratury Rejonowej Gliwice – Zachód.

Ponawiamy apel do wszystkich, wobec których zastosowano lub zalecono kwarantannę, o stosowanie się do poleceń służb sanitarnych oraz instytucji państwowych. Osoby takie powinny, nawet nie z przymusu prawnego, ale społecznego obowiązku dbania o innych współobywateli, poddać się rygorom izolacji.

(KWP w Katowicach / js)