Policjanci zdążyli na czas Data publikacji 19.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z białostockiej "patrolówki" zatamowali krwawienie u mężczyzny, który chwilę wcześniej targnął się na życie. Funkcjonariusze monitorowali funkcje życiowe osoby, aż do momentu przyjazdu załogi karetki pogotowia. Dzięki szybkiej interwencji mundurowych mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy.

Wczoraj (18.03.2020 r.) tuż po godz. 19.00, dyżurny białostockiej komendy otrzymał informację o zakrwawionym mężczyźnie. Zgłaszający dodał, że znajduje się on w rejonie pętli autobusowej na osiedlu Starosielce. Mundurowi natychmiast ruszyli z pomocą. Po kilku minutach poszukiwań zauważyli mężczyznę w rejonie peronów. Jego dłonie były zakrwawione. Policjanci natychmiast zabezpieczyli ostrze, którym 19-latek prawdopodobnie próbował odebrać sobie życie i przystąpili do tamowania krwawienia. Funkcjonariusze monitorowali funkcje życiowe osoby, aż do momentu przyjazdu załogi karetki pogotowia. Dzięki właściwej reakcji zgłaszającego oraz szybkiej interwencji mundurowych mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy.



Policja przypomina!

Widzisz zagrożenie — reaguj. Zadzwoń na numer alarmowy 112.

(KWP w Białymstoku/js)