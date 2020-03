Policjani weszli do płonącego mieszkania i uratowali 78-latkę Data publikacji 19.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki natychmiastowej reakcji i podjętym działaniom kłobuccy policjanci uratowali życie 78-latki. Sierż. szt. Tomasz Możdżeń oraz sierż. szt. Krzysztof Osadnik jako pierwsi przyjechali na miejsce pożaru. Mundurowi wybiegli z radiowozu i ruszyli na klatkę schodową do jednego z płonących mieszkań. Wyprowadzili z niego starszą kobietę i zaalarmowali pozostałych mieszkańców, aby niezwłocznie opuścili swoje mieszkania i wyszli na zewnątrz budynku.

Do groźnego zdarzenia doszło wczoraj, 18.03.2020 r., przed 11.00. Dyżurny kłobuckiej komendy otrzymał zgłoszenie o dymie wydobywającym się z mieszkania w jednym z kłobuckich bloków. We wskazane miejsce natychmiast skierował policjantów z ogniwa patrolowo-interwencyjnego, którzy pełnili służbę w pobliżu. Mundurowi po dotarciu na miejsce zauważyli, że z okien mieszkania znajdującego się na czwartym piętrze budynku wydobywa się nie tylko dym, ale również płomienie. Stróże prawa natychmiast ruszyli w kierunku mieszkania, gdyż wiedzieli, że w środku przebywa 78-latka. Stróże prawa wkroczyli do akcji i uratowali kobietę. Po wyprowadzeniu jej z mieszkania policjanci zaalarmowali o pożarze także pozostałych mieszańców klatki schodowej i pomogli im w ewakuacji.

Na miejsce przyjechały cztery zastępy straży pożarnej, które ugasiły pożar, nim objął on pozostałe mieszkania. Następnie strażacy oddymili pomieszczenia i wynieśli z mieszkania w bezpieczne miejsce, znajdującą się w nim butlę z gazem. Ratownicy medyczni udzieli pomocy i przebadali 78-latkę, która nie wymagała hospitalizowania. Jak się okazało, kobieta zasnęła pozostawiając na gazie gotujący się posiłek. Na szczęście podczas pożaru mieszkania nikt nie odniósł żadnych obrażeń. Teraz kłobuccy śledczy wyjaśniają szczegółowe okoliczności zdarzenia.

(KWP w Katowicach / mw)