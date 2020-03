Środki sanitarne dla policjantów i pracowników są też bardzo ważne! Data publikacji 19.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Zdrowie i bezpieczeństwo policjantów są, w tym trudnym czasie, bardzo ważne. Służby logistyczne „dwoją się i troją”, aby niczego nie zabrakło. Na bieżąco do komend policji w naszym województwie trafiają środki związane w ochrona sanitarną dla policjantów pionów prewencji i kryminalnego. To oni są na „pierwszej linii”. Muszą być bezpieczni.

Niecodzienna sytuacja, w której przyszło nam wszystkim funkcjonować, wiąże się z dodatkowymi zadaniami dla policji, w których współpracujemy m.in. ze strażą graniczną czy służbami sanitarnymi. Wszystkie te zadania wiążą się często ze szczególnymi wymaganiami sanitarnymi, których celem jest troska o zdrowie policjantów pracujących na „pierwszej linii”. Pracownicy logistyki dostarczają zakupione wcześniej środki ochrony sanitarnej dla policjantów. To w pierwszej kolejności rękawiczki, gogle, maski z filtrami i płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, ale także kombinezony.

Sukcesywnie uzupełniane są stany magazynowe tak, aby niczego nie zabrakło, zarówno policjantom jak i pracownikom policji. Do tej pory do jednostek trafiło ponad tysiąc kombinezonów, ponad 6 tys. 100 ml płynów do dezynfekcji rąk, 65 tys. par rękawiczek nitrylowych, 1600 szt. maseczek z filtrem i ponad tysiąc sztuk okularów ochronnych. Wkrótce kolejne dostawy.